Ķegumā norisināsies Latvijas Orientēšanās nakts pasākums

PIETEIKŠANĀS

Dalība pasākumā ir BEZMAKSAS ar obligātu pieteikšanos līdz 15. septembra 23:59 tiešsaistē https://rogaining.lv/onakts/

UZ VIETAS PIETEIKŠANĀS NEBŪS IESPĒJAMA



SACENSĪBU PROGRAMMA

18:30 Reģistrācija un numuru saņemšana

19:00 Karšu saņemšana

20:00 Kopīgais starts

23:00 Finišs

23:15 Apbalvošanai



Visi dalībnieki varēs piedalīties sponsoru sagādāto balvu izlozē, kas norisināsies uzreiz pēc kontrollaika beigām ap 23:15. Komandas, kurām nav ieskaitīts rezultāts (DNF/LATE), loterijā piedalīties nevarēs.



FORMĀTS

3 stundu sacensības rogainingā. Sacensības notiek izvēles distancē - pirms starta komandas saņem karti ar atzīmētām kontrolpunktu atrašanās vietām. Pārvietošanās tikai ar kājām.



Sacensības notiek dažādās Latvijas pilsētās, katrā pilsētā kā atsevišķs pasākums.

DISTANCE, ATZĪMĒŠANĀS

Atzīmēšanās, izmantojot QREvented mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos, kuru vērtību nosaka tā numura desmitu skaitlis - kontrolpunkta ar numuru 91 vērtība ir 9 punkti, bet 35 - 3 punkti. Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju ielādēt aplikāciju:

Google Play: https://ej.uz/qrevented

App Store: https://apps.apple.com/lv/app/qrevented/id1636479471 DALĪBNIEKU GRUPAS

OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma).

SIEVIETES - komandā 2 līdz 5 sievietes bez vecuma ierobežojuma, vismaz viena 18 gadi vai vecāka.

ĢIMENES - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma).

VETERĀNI - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 gadiem.



Vairāk informācijas rogaining.lv/onakts