Laika apstākļi nelutināja ne dalībniekus, ne organizatorus. Vairākas dienas lijušais lietus, kūstošais sniegs, brāzmainais vējš un daži grādi virs nulles bija izaicinājums ikvienam, taču šie skarbie apstākļi pievienoja “Vīru spēlēm” izaicinošu skarbumu. Īsta cīnīšanās nevīla un izdevās aizvadīt lieliskas sacensības visās paredzētajās disciplīnās.
Diena iesākās ar noratlona sacensībām Ķeguma skolas stadionā. 100kg vilkme 75 reizes, kam sekoja 3 kilometru skrējiens, 75 pietupieni ar 80kg svaru, atkal skrējiens un 75 reizes 60kg spiešana guļus, kam atkal sekoja skrējiens, prasīja lielus spēkus no dalībniekiem, cīņu ar sevi un sniedza gandarījumu finišā. Vienīgais dalībnieks, kuram šis piedzīvojums prasīja mazāk par stundu, bija Māris Mucenieks (59 minūtes un 25 sekunds), un Mārim likumsakarīga uzvara. Mazajā noratlonā, kurā dalībnieki sacentās ar mazākie svariem, uzvara Aigaram Rozenbergam (1 stunda, 2 minūtes un 48 sekundes), savukārt dāmu konkurencē ātrākā bija Zane Vilciņa (1 stunda, 3 minūtes un 25 sekundes).
Hard enduro sacensību dalībniekus sagaidīja izaicinājums Ķeguma pilsētā, kur organizatori bija parūpējušies par sarežģītu trasi – baļķu un smagā auto piekabes šķērsošana, dubļu lauks mazdārziņu teritorijā, tramplīns un stāvs nobrauciens Daugavas krastā, brauciens cauri meliorācijas trubai un lavierēšana cauri mikroautobusam pašā finišā. 37 dalībnieki sadalīja starta vietas amatieru un profesionāļu grupās. Neskatoties uz kritienu finālbrauciena startā, ātrākais bija Andris Grīnfelds ar KTM motociklu, otrais – Edgars Siliņš, bet trešais Miks Rasmanis. Astoņi ātrākie braucēji startēja superfinālā un tika apbalvoti ar naudas balvām un kausiem. Šoreiz īpašo balvu no "AAKnives" godam izcīnija jaunākais Ķegums Hard Enduro Challenge dalībnieks - Inguss Supe (2009).
Boksa sacensībās par dalībnieku un skatītāju muzikālu uzsildīšanu rūpējās mūziķis Ozols. Cīņas aizvadīja septiņi pāri, kuros par uzvarētājiem kļuva Darja Vasiļjeva (Golden Glory), Mariks Krauklis (Golden Glory), Gustavs Lamberts (Olimp), Eduards Survilo (Salaspils "White corners”), Deniss Deņisovs (VM Team), Aigars Zeņuks (Lāčplēša cīņu leģions) un Reinis Bečers (“Brāļi” RR-boxing). Sportistu treneri atzinīgi novērtēja gan audzēkņu cīņas sparu tik neierastos laika apstākļos, gan organizatoru drosmi rīkot sacensības šādos laika apstākļos.
Organizatori izsaka pateicību visiem, kuri nenobijās un apmeklēja šo jau par tradīciju kļuvušo pasākumu Ķegumā. Šobrīd ļausim sniegam nokust, zemei izžūt, lai tiktos jau nākamajās “Vīru spēlēs”, jo - īsta cīnīšanās nevils.
Pasākumu organizēja: BiedribaROKA, StuntFightersMC, Ķegums, SpēkaNora.
Atbalstīja: OgresNovads, ASTARTE-NAFTA, MADAISS, Filmory, FightClub37,AAKnives, Motofavorīts, Motorex, TV24 un ReTV