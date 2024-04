Ķegumā uzvar lielmeistari Viktors Krustkalns

Ķeguma atklātajā čempionātā 64 lauciņu dambretē šoreiz piedalījās 28 dalībnieki, kas 9 kārtās spēlēja vienā turnīrā. Kvalifikācijas ziņā dambretistu sastāvs visai raibs – sākot no starptautiskā lielmeistara un beidzot līdz pat dažiem iesācējiem. No Ogres novada piedalījās itin kupls dalībnieku skaits, kopā 11, tai skaitā 6 jaunieši no Ķeguma.