Japānā no mūsu valsts pārstāvjiem visaugstāko rezultātu sasniedza tieši Renārs Grasis. Kā stāsta Latvijas izlases treneris Nauris Neimanis, kopumā pasaules čempionātā startēja trīs latvieši – Renārs Grasis no Ogres, kā arī Madonas orientieristi Anete Strauta un Jānis Baunis. “Mūsu sportistu startu noteikti var vērtēt pozitīvi,” saka treneris. “Renāram izdevās uzrādīt teicamu rezultātu – 14. vietu iedzīšanas distancē. Tas ir viens no labākajiem Latvijas sasniegumiem pasaules čempionātos orientēšanās uz slēpēm pieaugušo konkurencē. Patlaban augstāki rezultāti ir tikai diviem citiem ogrēniešiem – Andrim un Raivo Kivleniekiem, kuri 2015. un 2017. gada pasaules čempionātos dažādās distancēs izcīnīja 12. vietu. Turklāt Renārs Grasis savu panākumu sasniedzis tikai 19 gadu vecumā, vēl būdams junioru kategorijā. Tādēļ jaunā sportista rezultāts ir īpaši nozīmīgs.”
Lai gan abiem pārējiem Latvijas izlases orientieristiem neizdevās finišēt tik augstās vietās, Nauris Neimanis atzinīgi vērtē arī viņu startu. “Anetei labākais rezultāts bija 30. vieta vidējā distancē,” stāsta treneris. “Arī Jānis Baunis pirmajā dienā startēja apmierinoši. Īstenībā tiesības braukt uz pasaules čempionātu bija ieguvis Ogres sportists Lūkass Siliņš, taču viņam divas nedēļas pirms čempionāta tika veikta aklās zarnas operācija, un cerības uz ātru atgriešanos diemžēl nepiepildījās. Tādēļ viņa vietā startēja Jānis Baunis. Diemžēl viņš jau pēc pirmās distances saķēra gripu, tāpēc vairāk netika pie iespējas sevi pierādīt, un turpmākajās sacensībās vīriešu konkurencē Latviju pārstāvēja tikai Renārs Grasis.”
Panākumu pamatā – sistemātisks darbs
Nauris Neimanis uzsver, ka Renāra Graša sasniegums nav nejaušība, bet gan ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultāts. “Visa pamatā ir regulārs darbs un daudzpusīga sagatavotība,” skaidro treneris. “Renārs trenējas katru dienu, bez pārmērīgiem slodzes pīķiem un lieliem kritumiem. Svarīga loma ir arī daudzpusībai. Gatavojoties gan ziemas, gan vasaras sezonai, sportists trenējas dažādos sporta veidos, kas palīdz attīstīt izturību, koordināciju un orientēšanās prasmes.”
Treneris atzīst, ka no jaunā sportista tika gaidīts labs rezultāts. “Renārs pēc vecuma vēl ir juniors, turklāt čempionātā viņš bija jaunākais no vīriešu grupas dalībniekiem,” teic Nauris Neimanis. “Tāpēc mūsu mērķis bija vieta rezultātu tabulas pirmajā pusē, ko arī izdevās sasniegt.”
Sacensības kalnainā apvidū
Šā gada pasaules čempionāts norisinājās Japānā – valstī, kur orientēšanās nav tik populāra kā, piemēram, Skandināvijā. Tomēr tradīcijas šajā sporta veidā pastāv arī Japānā, turklāt šajā valstī jau agrāk, 2009. gadā, ir noticis pasaules čempionāts. “Viss bija fantastiski noorganizēts un ļoti pārdomāts – sākot ar loģistiku un transportu, beidzot ar atklāšanas un noslēguma ceremonijām,” organizatoru veikumu uzslavē Nauris Neimanis. “Sacensību pēdējā dienā, noslēguma ceremonijā piedalījās pat Japānas kroņprincese un nākamais imperators, un viņu klātbūtne dalībniekiem bija liels pagodinājums.”
Sportiskā ziņā sacensības bija daudzveidīgas un kvalitatīvas, bet reizē arī izaicinošas, jo čempionāta gaitā mainījās laikapstākļi – sākumā bija piesalis sniegs ar sērsnu, bet vēlāk uzsniga svaigs sniegs, kas būtiski mainīja slēpošanas apstākļus trasē. Papildu grūtības radīja arī kalnainais reljefs. Iedzīšanas distancē sportistiem nācās veikt aptuveni 17 kilometru, kuru laikā trases kopējais vertikālais kāpums sasniedza ap tūkstoti metru.
Toties pozitīvs faktors bija stabilais sniega daudzums – vietām baltās segas biezums sasniedza pat divus metrus. Nebija iemeslu raizēties par iespējamu sniega trūkumu, un tā ir būtiska atšķirība no Eiropas, kur pēdējos gados nereti jāuztraucas par to, vai sniega būs pietiekami daudz. Savukārt kalni nodrošināja distanču daudzveidību, un kopumā sacensību apvidus bija pielīdzināms labākajām vietām Eiropā.
Sākas gatavošanās nākamajai sezonai
Ar pasaules čempionātu faktiski noslēgusies starptautiskā ziemas orientēšanās sezona. Skandināvijas valstīs sacensības vēl turpinās, taču Latvijas sportistiem šis bija ziemas pēdējais lielākais starts. Tagad, kad intensīvā sezona ir aiz muguras, sportistiem paredzēts neliels atelpas periods. “Patlaban noteikti nepieciešamas pāris nedēļas atpūtai,” saka Nauris Neimanis. “Pēc tam atsāksies treniņu darbs – vai nu gatavojoties vasaras sezonai, kas sāksies jau aprīlī, vai nākamajai ziemas sezonai. Renārs vairāk gatavosies nākamajai ziemai. Protams, viņš trenēsies un startēs arī vasarā, taču diez vai izlases sastāvā.”
Treneris uzsver, ka Ogres Orientēšanās klubā tiek strādāts ar sportistiem dažādos vecumos un nākotnē varētu parādīties arī jauni talanti. Nauris Neimanis kopā ar citiem treneriem – Ivetu Holcmani un Haraldu Lūkinu – strādā ar audzēkņiem no septiņu gadu vecuma līdz pieaugušajiem. Tādēļ viņš ir pārliecināts, ka nākamajos gados noteikti parādīsies arī jauni talanti un spējīgi sportisti. Viņš min vairākus jaunās paaudzes orientieristus, kuri jau tagad aktīvi trenējas un gatavojas sacensībām, – Bruno Šternu, Elīzu Eisaku un citus. Tā ka Ogres jauno orientieristu kalve strādā ar pilnu jaudu.