Pirmdiena, 29. decembris, 2026 08:57

Ķegumietis Renārs Grasis izcīna ceļazīmi uz pasaules čempionātu Japānā

Osports.lv
Ķegumietis Renārs Grasis izcīna ceļazīmi uz pasaules čempionātu Japānā
Foto: osports.lv
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 08:57

Ķegumietis Renārs Grasis izcīna ceļazīmi uz pasaules čempionātu Japānā

Osports.lv

Latvijas ziemas orientieristi sekmīgi startējuši Somijā, tostarp noskaidrots, ka ceļazīmi uz pasaules čempionātu Japānā sev jau nodrošinājis ķegumietis Renārs Grasis.

Atbilstoši laika apstākļu prognozēm cerības uz pienācīgas ziemas iestāšanos Latvijā ir pamatotas, bet Latvijas slēpojošie orientieristi sezonu veiksmīgi sākuši un 2026. gada pirmajās dienās turpinās ar pieaugušo izlases atlases sacensībām Somijā.

“Kainuu ski-o week” Puolankā, Somijā, startēja 17 latvieši. Vidējā un sprinta distance sacensību 2. un 3. dienā kalpoja kā pirmās atlases sacensības pasaules čempionātam, kas marta pirmajā nedēļā norisināsies tālajā Japānā. Konkurence ir sīva, jo čempionāta augsto izmaksu dēļ plānotais sastāvs būs neliels – sportisti cīnās par divām vietām izlases sastāvā vīriešu konkurencē un vienu sieviešu konkurencē. Izcīnot uzvaras abās atlases sacensību dienās, vietu izlasē nodrošinājis Renārs Grasis (Ogre OK/SC). Pārējie sportisti un sportistes atlikušās ceļazīmes uz pasaules čempionātu sadalīs atlases sacensībās Kūsamo 3.-4. janvārī.

Savukārt ķegumietis Lūkass Siliņš uzrādīja augstvērtīgāko rezultātu Elites grupā, pirmajā sacensību dienā sprintā izcīnot 13. vietu. Plānoto piecu sacensību dienu vietā pārlieku zemās gaisa temperatūras dēļ (-23°C garās distances sacensību rītā) tika aizvadītas četras. Tomēr četri sacensību starti un divi kartes treniņi labos sniega apstākļos ir bāze sekmīgam sezonas turpinājumam. Treniņnometne un dalība sacensībās notika treneru Gunāra Ikaunieka un Naura Neimaņa (arī ķegumietis) vadībā.

Latvijā decembra beigās 1,5 km gara kvalitatīva distanču slēpošanas trase pieejama Smeceres silā, Madonā, ļoti nelieli distanču slēpošanas apļi pieejami Siguldā un Priekuļos. 2026. gada Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm plānots 16.-18. janvārī Vanagkalnā – sprinta, vidējā un garajā distancē. Laika prognoze tuvāko desmit dienu laikā sola aptuveni 15 centimetru sniega segas veidošanos, kas dod cerības sekmīgai čempionāta norisei.

