Ķeipenē aizvadītas orientēšanās stafetes “Daugavas kauss”

400 dalībniekus no visas Latvijas uzrunāja Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis un Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete, LOF prezidents Dagnis Dubrovskis, biedrības OK Ogre vadītāja Iveta Holcmane, organizators Nauris Neimanis, kartes autors Andris Kivlenieks.

Kā jau stafetēs ierasts, svarīga bija ne tikai laba fiziskā sagatavotība, bet arī taktiskās cīņas un koncentrēšanās spēju saglabāšana visas distances garumā. Visvairāk uzvaru vecuma grupās Auseklis IK sportistiem – četras. Elites grupā sīvas cīņas visas distances garumā. Vīru elites grupā stafeti veiksmīgi uzsāka 2022. un 2023. gada čempioni Meridiāns OK/CPSS ar E. Zvirgzdiņam un M.Sirmajam nododot stafeti 3. etapa veicējam A.Drozdam līderpozīcijās ar 3 minūšu pārsvaru. Tomēr Kāpa OK/Ādažu BJSS treneris A. Lupiķis ar spēcīgu skrējienu 3. etapā speja izraut uzvaru kopā ar audzēkņiem R. Arnicānu un E. Saulīti. Trešajā vietā Alnis OK/JNSC komanda.

Dāmu S21 konkurencē līdzīgs scenārijs – uzvarētaja likteni izšķīra mazāk nekā 30 sekundes. Vienai no Latvijas izlases līderēm E.Ķuzei no Alnis OK/JNSC izdevās noķert priekšā startējušo I.Rukšāni no Kāpa OK(2.vieta) un L. Puķīti no Ozons(3.vieta), nodrošinot uzvaru kopā ar S.Sirmo un I. Daģi.