"VEF Rīga" pēc savas ļoti neveiksmīgās spēles Čempionu līgā nedēļas vidū šodienas mačā vairākus leģionārus izmantoja visai maz – Kails Olmens nospēlēja 14 minūtes, Pineiro bija 15 minūtes, kamēr Kulvietis spēlēja tikai septiņas minūtes. Ilgāks spēles laiks toties bija Maiklam Kaizeram, kurš 27 minūtēs tika pie 14 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām.
VEF mačā pret "Ogri" pēdējo ceturtdaļu sagaidīja ar neizšķirtu rezultātu, taču tad veica izrāvienu 10:2 un ieguva vadību, kuru beigās vairs neizlaida no rokām. Pēdējās divās minūtēs VEF visu laiku bija vismaz astoņu punktu pārsvars, kas noveda pie uzvaras ar 89:81.
"VEF Rīga" pirmā vieta Latvijas grupā bija garantēta jau iepriekš, kamēr "Ogrei" vēl turpinās cīņa par otro vietu. Šodienas zaudējums gan "Ogrei" atstājis vairs tikai matemātiskas izredzes uz otro vietu, jo, lai arī tās konkurentei "Ventspilij" ir tāds pats uzvaru skaits, "Ventspilij" savstarpējos mačos ir priekšrocība, turklāt atlikušas vēl trīs spēles.
"Ventspils" komandai vēl palikušas cīņas pret "VEF Rīga" (jau rītvakar), "Liepāju" un "Valmieru Glass/ViA", un jau ar vienu uzvaru pietiks otrās vietas nodrošināšanai. Tikmēr "Ogre" savu regulāro sezonu pabeigs ar maču pret "Latvijas Universitāti". Uz Latvijas-Igaunijas līgas "Final 6" gan jebkurā gadījumā tiks abas komandas – gan otrā, gan trešā vieta.
VEF sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Verners Kohs, kurš iemeta septiņus no astoņiem metieniem no spēles. Jāpiezīmē, ka arī šodien VEF precizitāte piekliboja, jo tika aizmesti garām 17 no 42 soda metieniem. "Ogrei" 16 punktus guva Kristaps Dārgais, kuram arī desmit atlēkušās bumbas, kamēr 14 punkti Rinaldam Sirsniņam. Rihards Kuksiks trāpīja trīs tālmetienus un savāca 13 punktus.