Pirmdiena, 22. decembris, 2025 09:01

Komandai “Lielvārde/Unihoc” neizdodas pārcirst cēsnieku uzvaru virkni

Foto: osports.lv
ELVI florbola līgā vīriešiem jau septīto panākumu pēc kārtas guvusi Cēsu komanda “Lekrings”, kas pretinieku laukumā ar 6:4 pārspēja komandu “Lielvārde/Unihoc”. Divus vārtus Lielvārdes komandas labā guva Aivis Kusiņš.

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles pirmā perioda laikā vadībā ar 2:1 izvirzījās laukuma saimnieki. Soda metienu realizēja Klāvs Kaspars, bet vārtus no spēles guva Aivis Kusiņš, bet cēsnieki atbildēja ar Emīla Šūmaņa vārtu guvumu. Lielvārdiešiem kritiskas izrādījās sešas minūtes otrajā trešdaļā, kuru laikā viņi nonāca iedzinējos ar 2:5. Viesu komandas labā divus vārtus guva Jorens Malkavs, bet pa vieniem – Edgars Puriņs un Bruno Beķeris. Pēdējā periodā mājiniekiem Gvido Grjunbergam un Aivim Kusiņam rezultāta starpību izdevās samazināt līdz minimumam – 4:5. Laukuma saimniekiem bija vēl četras minūtes, lai panāktu izlīdzinājumu, bet šoreiz tas neizdevās. Divas sekundes pirms pamatlaika beigām Bruno Beķeris raidīja bumbiņu tobrīd tukšajos lielvārdiešu vārtos, nofiksējot Cēsu komandas “Lekrings” uzvaru ar 6:4.

“Lielvārde/Unihoc” – “Lekrings” – 4:6 (2:1, 0:4, 2:1)

Metienu attiecība:

30:30 (9:6; 12:16; 9:8)

Rezultatīvākie spēlētāji:

“Lielvārde/Unihoc” – Aivis Kusiņš 2 (2+0), Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Klāvs Kaspars 1 (1+0), Uldis Dūniņš 1 (0+1), Reinis Kalniņš 1 (0+1), Ralfs Fricsons 1 (0+1).

“Lekrings” – Jorens Malkavs 2 (2+0), Bruno Beķeris 2 (2+0), Jēkabs Berkolts 2 (0+2), Olafs Zvīnis 2 (0+2), Edgars Puriņš 1 (1+0), Emīls Šūmanis 1 (1+0), Emīls Dzalbs 1 (1+0), Rūdolfs Dāvis Maklers 1 (0+1).

