Sacensībās Arlingtonā jau pirmajā startā brīvā dabā jauns personīgais rekords šķēpa mešanā Latvijas daudzcīņniecei Elīzai Lembergai – 44,56 m. Kā jau daudzcīņniece, Elīza startēja vēl trijās disciplīnās: 100 m/b – 14,49 sek. (ar ceļavēju +4,6 m/sek.; 3.v.); augstlēkšanā – 1,60 m (1.v.) un tāllēkšanā – 5,63 m (2.v.).
Pirmdiena, 16. marts, 2026 14:39
Krapietei Elīzai Lembergai personīgais rekords šķēpa mešanā
Pagājušajā nedēļā vieglatlētikas sacensībās ASV sekmīgi startēja krapiete Elīza Lemberga, uzlabojot personīgo rekordu šķēpa mešanā – 44,56 m, vietnē osports.lv informē statistiķis Andris Staģis.