Pirmdiena, 16.03.2026 19:18
Guntars, Guntis, Guntris
Pirmdiena, 16.03.2026 19:18
Guntars, Guntis, Guntris
Pirmdiena, 16. marts, 2026 14:39

Krapietei Elīzai Lembergai personīgais rekords šķēpa mešanā

OgreNet
Krapietei Elīzai Lembergai personīgais rekords šķēpa mešanā
Foto: osports.lv
Pirmdiena, 16. marts, 2026 14:39

Krapietei Elīzai Lembergai personīgais rekords šķēpa mešanā

OgreNet

Pagājušajā nedēļā vieglatlētikas sacensībās ASV sekmīgi startēja krapiete Elīza Lemberga, uzlabojot personīgo rekordu šķēpa mešanā – 44,56 m, vietnē osports.lv informē statistiķis Andris Staģis.

Sacensībās Arlingtonā jau pirmajā startā brīvā dabā jauns personīgais rekords šķēpa mešanā Latvijas daudzcīņniecei Elīzai Lembergai – 44,56 m. Kā jau daudzcīņniece, Elīza startēja vēl trijās disciplīnās: 100 m/b – 14,49 sek. (ar ceļavēju +4,6 m/sek.; 3.v.); augstlēkšanā – 1,60 m (1.v.) un tāllēkšanā – 5,63 m (2.v.).

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?