Svētdiena, 26. aprīlis, 2026 22:02

Kristaps Dārgais: Gan man, gan Ogres basketbolam ir laiks doties jaunos izaicinājumos

Kristaps Dārgais: Gan man, gan Ogres basketbolam ir laiks doties jaunos izaicinājumos
Kristaps Dārgais, Foto: Jānis Martels/BK Ogre
"OGRE, paldies Tev par šiem neaizmirstamajiem 9 gadiem. Paldies par fantastiskajām emocijām, kopā izcīnot manas karjeras skaistākās uzvaras," sirsnīgā Facebook ierakstā daudz pateicības vārdu raksta basketbolists Kristaps Dārgais. Viņš pateicas katram — treneriem, komandas biedriem, pašvaldībai, faniem. Bet vissiltākie vārdi par nozīmīgo sezonas posmu ir sievai Rutai.

"Paldies par kopā būšanu un atbalstu, piedzīvojot vissāpīgākos zaudējumus.
Paldies par ģimenisko gaisotni, draudzību, siltumu un vienotību, ko saņēmu un izdzīvoju.
Paldies treneriem, komandas personālam un ikkatram komandas biedram, ar kuru kopā biju šajā piedzīvojumā.
Paldies Ogres novada pašvaldībai un visiem atbalstītājiem, kas šajā laikā ļāva komandai būt šādā veidolā.
Paldies Ogres faniem, īpaši spektras_ogre par neizsīkstošu līdzi jušanu gan uzvarās, gan zaudējumos.
Paldies manai ģimenei un draugiem, kas juta līdzi klātienē un pie TV ekrāniem.
Vislielākais paldies manai sievai Rutai. Tieši viņa visvairāk izjuta zaudējumu rūgtumu un bēdas, kuras ik pa laikam piedzīvo katrs sportists," raksta K.Dārgais. 

Viņš piebilst, ka viņa laiks BK "Ogre" un arī profesionālajā basketbolā ir beidzies. "Kā tas tik ātri paskrēja? Gan man, gan Ogres basketbolam ir laiks doties jaunos izaicinājumos. Manā sirdī BK Ogre vienmēr būs īpaša vieta! Tā skan Ogres sirds!"

