Kristaps Dārgais Liepājā sakrāj jaudīgu “double-double”

Kristaps Dārgais Liepājā sakrāj jaudīgu “double-double”
Foto: BK "Ogre"
Kristaps Dārgais Liepājā sakrāj jaudīgu “double-double”

Latvijas – Igaunijas basketbola līgā savstarpējā Latvijas vienību duelī nebūt ne vieglu uzvaru guva “Ogres” basketbolisti, kuri pārspēja liepājniekus ar rezultātu 83:80, tiekot pie savas 11. uzvaras turnīrā. Ogrēnietim Kristapam Dārgajam šajā mačā 25 punkti un 14 atlēkušās bumbas.

Pirmo reizi kopš sezonas sākuma “Liepājas” spēles pieteikumā bija Rinalds Timma, tomēr Artūrs Visockis-Rubenis krāslavieti laukumā vēl nesūtīja. Liepājnieku brašākais punktu krājējs ar 19 punktiem bija Zeivjers Dusels.

 “Ogres” komandā spēles MVP bija vienības kapteinis Kristaps Dārgais, kurš iekrāja 25 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas. 20 punktus sakrāja savulaik liepājnieku krāsas pārstāvējušais Guntis Sīpoliņš.

Sākumsastāvi:
Liepāja: Krūmiņš, Petrovičs, Dusels, Feierbergs, Kurucs.
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Poluiaktovs.

Spēles pirmajā ceturtdaļā rezultāta pārsvars lēkāja no vienas komandas pie otras. Pirmās desmitminūtes beigās “Ogrei” izdevās iesākt izrāvienu, kad līdz minimumam viesus pietuvoja Kārlis Apsītis, bet ar četriem pēc kārtas gūtiem punktiem periodu pabeidza Guntis Sīpoliņš, panākot 21:18.

Spēles turpinājumā vēl pāris reižu rezultāts nosvārstījās, bet “Ogres” veiktais 10-0 izrāviens nolika priekšā Ulda Švēdes vienību. Pirms pirmā puslaika beigu signāla no savas laukuma puses vidus bumbu groza virzienā palaida Kristiāns Šulcs, kuram izdevās realizēt Uvja Helmaņa iedzīvināto aforismu “parastu treniņa metienu”. Tādējādi puslaika atpūtā mājinieki devās pie sešu punktu deficīta 40:46.

Otrā puslaika sākumā vairākas labas epizodes padevās liepājniekiem, pārņemot spēles vadības grožus un panākot +4. Šī ceturkšņa vidū Kristaps Dārgais jau individuāli sasniedza 20 gūto punktu robežu, bet ogrēnieši atgriezās priekšā un pirms pēdējām desmit minūtēm panāca 60:64.

Pēdējā ceturksnī Žistēns Ndžoks-Tadžorē aizveda savu komandu līdz +10 vadībai. Minūti pirms beigām Kristians Feierbergs raidīja grozā stūra trejaci, paverot cerību stariņu liepājniekiem. Pusminūti pirms beigām Emīla Krūmiņa došanās līdz groza apakšai noveda pie -2, tomēr pieredzējušais “Ogres” kapteinis atjaunoja pārsvaru divu grozu vērtībā. Pēc samocīta uzbrukuma trejaci realizēja Dusels, bet no soda līnijas 83:80 panāca Andress Nelsons. Šulcs vēl ar kontaktu no savas laukuma puses palaida groza virzienā bumbu, kas trāpīja pa vairogu, bet cauri stīpai nekrita.

“Liepāja” – “Ogre” 80:83 (18:21, 22:25, 20:18, 20:19)

Liepāja: Dusels 19, Kurucs 13, Krūmiņš 11 (6 rez.p.), Feierbergs 10, Egle 9, Šulcs 8, Petrovičs 4, Bajārs 4, Martinsons 2, Šimanskis.
Ogre: Dārgais 25 (14 atl.b.), Sīpoliņš 20, Ndžoks-Tadžorē 17, Nelsons 7, Kampuss 6, Šundels 6, Apsītis 2, Poluiaktovs.

Latvijas – Igaunijas līgas nedēļas spēles

Dat. Spēle Rez. Labākie punktu guvēji
11.02. Liepāja – Ogre 80:83 Dusels 19 – Dārgais 25 (14 atl.b.)
  Pērnava – VEF Rīga 62:70 Mohameds 18 (11 atl.b.) – Ročaks 21
13.02. Ventspils – VEF Rīga 18.30  
  Latvijas Universitāte – Kalev/Cramo 19.00  
14.02. Ogre – TalTech 17.00  
  Liepāja – Kalev/Cramo 17.00  
  Keila Coolbet – Valmiera Glass/ViA 17.30  
  Tartu Universitāte – Rīgas Zeļļi 19.00  

Čempionāta kopvērtējums

V Komanda U-Z %
1. Tartu Ülikool 19-2 90.5%
3. VEF Rīga 17-4 81.0%
3. Rīgas Zeļļi 15-5 75.0%
4. Ventspils 15-6 71.4%
5. Kalev/Cramo 14-6 70.0%
6. Valmiera Glass/ViA 14-6 70.0%
7. TalTech/Alexela 14-7 66.7%
8. Ogre 11-11 50.0%
       
       
9. Transcom Pärnu 10-13 43.5%
10. Viimsi 5-16 23.8%
11. Liepāja 4-17 19.0%
12. Keila KK 4-17 19.0%
13. Latvijas Universitāte 3-17 15.0%
14. Keila Coolbet 2-20 9.1%

Izmantotie avoti: SportaCentrs.

