Leta
Ķēdaiņi (Lietuva), Latvijas basketbolists Rihards Kuksiks karjeru turpinās Lietuvas klubā Ķēdaiņu "Nevežis", kuru jau iepriekš pārstāvējis.
Līgums ar 33 gadus veco basketbolistu parakstīts uz vienu sezonu.

Aizvadītajā sezonā viņš pavadīja trīs spēlēs Rakveres "Tarvas" komandā un 11 mačus "Ogres" vienībā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā, kur vidēji vienā cīņā guva 13,8 punktus un izcīnīja 3,8 atlēkušās bumbas.

Kuksiks karjeras lielāko daļu pavadījis ārzemju klubos. Pēc ASV augstskolas absolvēšanas 2011.gadā viņš spēlēja Spānijas augstākās līgas komandās "Valencia" un Sansevastjanas "Lagun Aro", bet pēc tam viņa karjeras līkloči veda caur Ukrainu, Krieviju, Itāliju, Rumāniju, Franciju, Grieķiju un Lietuvu.

Latvijā viņš pārstāvējis arī "Liepājas", "VEF Rīga", "Ventspils" un "Jēkabpils" komandas.

Kuksiks pārstāvējis Latvijas izlasi 2011. un 2013.gada Eiropas čempionāta finālturnīros.

