Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 15. februāris, 2022 08:22

Kuldīgā noticis Latvijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām

ogresnovads.lv
Kuldīgā noticis Latvijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām
Otrdiena, 15. februāris, 2022 08:22

Kuldīgā noticis Latvijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām

ogresnovads.lv

11.-12. februārī Kuldīgā notika Latvijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām- lepojamies ar Ogres novada sporta centra audzēkņu panākumiem!

U18 GRUPĀ:

Kārlis Stukāns

1.v. 2000m šķēršļu skrējienā 7:02,55min

2.v. 3000m 10:32,38min (treneris Zigurds Kincis)

Līva Elīza Andersone

1.v. 3000m 12:37,09min (treneris Zigurds Kincis)

Nils Meijers

2.v. augstlēkšanā 1,83m

2.v. lodes grūšanā 13,96m (treneris Artūrs Priževoits)

Līva Vasioleka

2.v. 400m 1:01,74min

3.v. 200m 26,98s. Priekšskrējienā 26,77s (treneris Zigurds Kincis)

Kamila Aleksa Krustiņa

5.v. 400m 1:03,25min (treneris Zigurds Kincis)

4x200m meiteņu stafešu komanda 2.v. 1:49,63min. Komandā:

Viktorija Dimza (treneris Edgars Siliņš)

Kamila Aleksa Krustiņa (treneris Zigurds Kincis)

Evelīna Tīna Lazdiņa (treneris Zigurds Kincis)

Līva Vasioleka (treneris Zigurds Kincis)

U20 GRUPĀ:

Matīss Gržibovskis

1.v. 400m 50,25s

1.v. 200m 22,35s (treneri Gints Bitītis / Zigurds Kincis)

Marta Sīviņa

2.v. tāllēkšanā 5,59m

3.v. 60m/b 9,02s

3.v. lodes grūšanā 12,30m (treneris Artūrs Priževoits)

Elīza Lemberga

4.v. augstlēšanā 1,61m (treneris Viktors Lācis)

Anna Dreismane

5.v. 400m 1:03,27min (treneris Zigurds Kincis)

Amanda Umule

6.v. 60m 8,47s. Priekšskrējienā 8,43s (treneris Zigurds Kincis)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?