U18 GRUPĀ:
Kārlis Stukāns
1.v. 2000m šķēršļu skrējienā 7:02,55min
2.v. 3000m 10:32,38min (treneris Zigurds Kincis)
Līva Elīza Andersone
1.v. 3000m 12:37,09min (treneris Zigurds Kincis)
Nils Meijers
2.v. augstlēkšanā 1,83m
2.v. lodes grūšanā 13,96m (treneris Artūrs Priževoits)
Līva Vasioleka
2.v. 400m 1:01,74min
3.v. 200m 26,98s. Priekšskrējienā 26,77s (treneris Zigurds Kincis)
Kamila Aleksa Krustiņa
5.v. 400m 1:03,25min (treneris Zigurds Kincis)
4x200m meiteņu stafešu komanda 2.v. 1:49,63min. Komandā:
Viktorija Dimza (treneris Edgars Siliņš)
Kamila Aleksa Krustiņa (treneris Zigurds Kincis)
Evelīna Tīna Lazdiņa (treneris Zigurds Kincis)
Līva Vasioleka (treneris Zigurds Kincis)
U20 GRUPĀ:
Matīss Gržibovskis
1.v. 400m 50,25s
1.v. 200m 22,35s (treneri Gints Bitītis / Zigurds Kincis)
Marta Sīviņa
2.v. tāllēkšanā 5,59m
3.v. 60m/b 9,02s
3.v. lodes grūšanā 12,30m (treneris Artūrs Priževoits)
Elīza Lemberga
4.v. augstlēšanā 1,61m (treneris Viktors Lācis)
Anna Dreismane
5.v. 400m 1:03,27min (treneris Zigurds Kincis)
Amanda Umule
6.v. 60m 8,47s. Priekšskrējienā 8,43s (treneris Zigurds Kincis)