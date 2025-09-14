Labākie futbolisti – Ogres Kalna pamatskolā

Rezultāti:
10. septembrī Lielvārdes sporta centra stadionā norisinājās Ogres novada skolu sporta spēles futbolā 6./7. klašu grupā starp lielajām skolām. Pirmo vietu izcīnīja Ogres Kalna pamatskolas izlase, uz goda pjedestāla vēl arī Ikšķiles vidusskolas un Ogres Centra pamatskolas komanda.
Rezultāti:
1. vieta – Ogres Kalna pamatskola
2. vieta – Ikšķiles vidusskola
3. vieta – Ogres Centra pamatskola
4. vieta – Ķeguma pamatskola
5. vieta – Lielvārdes vidusskola
6. vieta – Lielvārdes pamatskola