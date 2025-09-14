Svētdiena, 14.09.2025 22:04
Sestdiena, 13. septembris, 2025 10:04

Labākie futbolisti – Ogres Kalna pamatskolā

Labākie futbolisti – Ogres Kalna pamatskolā
Foto: osports.lv
Labākie futbolisti – Ogres Kalna pamatskolā

10. septembrī Lielvārdes sporta centra stadionā norisinājās Ogres novada skolu sporta spēles futbolā 6./7. klašu grupā starp lielajām skolām. Pirmo vietu izcīnīja Ogres Kalna pamatskolas izlase, uz goda pjedestāla vēl arī Ikšķiles vidusskolas un Ogres Centra pamatskolas komanda.

Rezultāti:

1. vieta – Ogres Kalna pamatskola

2. vieta – Ikšķiles vidusskola

3. vieta – Ogres Centra pamatskola

4. vieta – Ķeguma pamatskola

5. vieta – Lielvārdes vidusskola

6. vieta – Lielvārdes pamatskola

