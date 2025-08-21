Latvietes ar ogrēnieti Sirsniņu sastāvā uzvar ungārietes un iekļūst ceturtdaļfinālā

Ilzes Oses-Hlebovickas, Elvja Brokāna un Kaspara Mājenieka trenētā komanda finālturnīru sāka ar diviem zaudējumiem, taču Eiropas čempionāta svarīgākās spēles sākas otrajā nedēļā. Uzvara pār ungārietēm nodrošināja Latvijai pirmo ceturtdaļfinālu kopš 2019. gada.
Latvietes astoto reizi sasniedza Eiropas “Top 8”. Agrāk tas izdevās 2001., 2007., 2013., 2014. 2015., 2017. un 2019. gadā. Iepriekšējos trīs finālturnīros komanda nebija tālu no ceturtdaļfināla, divreiz finišējot devītajā (2022, 2024) un vienreiz vienpadsmitajā vietā (2023).
Starta piecinieks
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Sondore
Šarlote Skrebele pirmajā ceturtdaļā uzņēmās uzbrukumā, gūstot punktus no spēles vai izprovocējot piezīmes. Uzbrucēja to darīja ar lieliskām sekmēm, pievienoja vienu tālmetienu un īsā laikā guva deviņus punktus. Treneri jau starta desmitminūtē deva atelpu visām starta piecinieka spēlētājām. Tas veicināja lielāku rezervistu uzņemšanos – Jeļizaveta Naidjonova ierasti prata noslēgt uzbrukumus, spēlējot viens pret vienu. Latvija panāca 8-9 punktu pārsvaru, taču pēdējos uzbrukumus Ungārijai izdevās realizēt tālmetienu un izcīnīt bumbu uzbrukumā – 20:14.
Jeļizaveta Naidjonova otrās ceturtdaļas vidū vadīja saspēli un darīja to ar panākumiem. Kerlīna Balode saņēma piespēli groza apakšā, bet Šarlote Skrebele – perimetrā. Uzbrucēja turpināja spēlēt ar lielu pārliecību, līdz otrās ceturtdaļas vidum iemetot trīs tālmetienus un gūstot 17 punktus – 32:23. Sindijas Sondores pienesums bija jūtams abos laukuma galos, tiesa, atlēkušo bumbu savākšana zem sava groza komandai joprojām sagādāja izaicinājumus. Puslaika izskaņā ungārietes veica 0:6 izrāvienu, taču pēdējo punktu divdesmitminūtē guva Sindija Sondore – 40:33.
Darbs ne tuvu nebija pabeigts. Ungārietes ar pāris tālmetienu un ātrā izrāviena palīdzību samazināja starpību līdz viena metiena tiesai (42:40), trešajā ceturtdaļā visu laiku elpojot Latvijas pakausī. Šarlote Skrebele, Patrīcija Tikmere un Jeļizaveta Naidjonova neļāva pretiniecēm pārņemt vadību. Pusstundas beigas piederēja Sindijai Sondorei. Uzbrucēja uzbruka groza apakšā, vairākas reizes izdarot metienu ar kontaktu pāri pretinieču paceltajām rokām. “And one” gājiens atjaunoja piecu punktu pārsvaru, bet nākamais metiens tika izdarīts pāris sekundes desmitdaļas pēc beigu signāla.
Šarlote Skrebele atklāja ceturtās ceturtdaļas rēķinu, savukārt Sindija Sondore izcēlās ar nākamo 2+1 gājienu – 61:51. Trīsdesmit otrajā minūtē Marta Pētersone tika kavēta perimetrā un no līnijas panāca lielāko pārsvaru – 64:51. Ungārietes turpināja neatlaidīgi dzīties pakaļ, taču iniciatīva palika latviešu rokās. Jeļizaveta Naidjonova iemeta svarīgu tālmetienu. Sindija Sondore izcīnīja bumbas uzbrukumā, gūstot otrās iespējas punktus vai izprovocējot piezīmes – 75:61. Ungārija atbildēja ar 10 punktiem pēc kārtas, taču uzvara palika latviešu rokās.
Eiropas U16 čempionāta astotdaļfināls, 19. augusts, Sala Sporturilor Mioveni
Ungārija – Latvija 73:76 (14:20, 19:20, 18:16, 22:20)
Ungārija: Dinnyes 18, Galos 16, Csaplar-Nagy 13, Halasy 12, Szekely 7, Horvath 3, Toth 2, Lengyel 2, Talosi, Oross, Marton; Mara. Trenere Szilvia Czirjak.
Latvija: Skrebele 23 (2p 5/8, 3p 3/7, 1p 4/4; 5rp, eff 19), Sondore 22 (2p 7/10, 1p 8/10; 18ab, divas pārķertas, eff 34), Naidjonova 11 (2p 2/3, 3p 1/5, 1p 4/6; 4rp), Brokāne 6, Tikmere 5, Pētersone 3, Priedīte 2, Sirsniņa 2, Balode 2, Krūmiņa; Joma, Arāja. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Tiesneši: Goran Grbič (Slovēnija), Frane Mjeda (Horvātija), Bogna Podkowinska (Polija).
Komisārs Emir Turam.