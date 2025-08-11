Latvietes uzvar Slovēnijas izlasi un izcīna 11. vietu, ogrēnietei Kaupmanei 12 punktu

Kaspara Mājenieka, Olafa Ozola un Annijas Zvirgzdiņas trenētās meitenes ierindojās trešajā vietā C grupā, astotdaļfinālā zaudēja Itālijai un nosargāja vietu A divīzijā, pateicoties ceturtdien izcīnītajai uzvarai pagarinājumā pār pieckārtējo Eiropas čempioni Franciju.
Trīs 2005. gadā dzimušās spēlētājas svētdien pabeidza gaitas jaunatnes izlasēs, vienmēr spēlējot A divīzijā. Pirmā numura īpašniece Tīna Grausa divas vasaras spēlēja Latvijas U18 izlasē (2022, 2023) un tikpat U20 izlasē (2024, 2025). Vēl piecas spēles FIBA “Challenger” U16 turnīrā.
Raina Tomašicka – spēlētāja ar 24. numuru – piedalījās četros finālturnīros, tai skaitā 2022. gadā Latvijas U18 izlases rindās un trīs reizes U20 izlasē (2023, 2024, 2025), Klaipēdā kļūstot par Eiropas jaunatnes vicečempioni. Matusiņju vidēji guva 24.4 punktus spēlē.
Kapteine Amanda Baumgarte spēlēja ar 88. numuru. Uzbrucēja pārstāvēja Latvijas U18 izlasi 2023. gada finālturnīrā Portugālē un Latvijas U20 izlasi 2025. gada Eiropas čempionātā Portugālē. Debijas reizē divas spēles FIBA “Challenger” U16 turnīrā.
Starta piecinieki
Slovēnija: Grebenc, Štirn, Žibert, Sivka, Turnšek
Latvija: Šmite, Brikmane, Putniece, Lukašēviča, Otto
Latviešu pirmie divi rezultatīvie uzbrukumi sākās pēc Madaras Šmites un Kristas Lukašēvičas pārķertām bumbām aizsardzībā. Pēdējā guva otrās iespējas punktus un rezultatīvi piespēlēja Evelīnai Otto – 2:0, 4:3. Komanda turpināja gūt punktus no groza apakšas – garajām spēlētājām pirmā pievienojās Madara Šmite, tai skaitā ieliekot kreiso āķi viens pret vienu. Pirmo ceturtdaļu pabeidza Evelīnas Otto trīspunktu metiens – 17:16.
Madara Šmite, Marta Kaupmane un Evelīna Otto nākamās ceturtdaļas sākumā vairākas reizes ielauzās soda laukumā, panākot plus trīs – 25:22. Slovēnietes atbildēja ar 0:10 izrāvienu, sodot Latvijas kļūdas. Ofensīvu pārtrauca Evelīnas Otto 2+1 gājiens pret Tanju Valančiču – 32:28. Madara Šmite aizsardzībā atbruņoja Laru Zadravecu un tika kavēta, bet slovēniete saņēma nesportisko piezīmi – 30:32. Amanda Baumgarte pēc pārķertas bumbas ātrajā uzbrukumā saspēlējās ar Evelīnu Otto. Slovēnietes sasniedza piezīmju normu un, pateicoties tālmetieniem, noturējās vadībā – 36:42.
Evelīnas Otto kreisais āķis un piespēle Martai Kaupmanei iesāka otro puslaiku – 40:42. Slovēnietes atkal aizmuka ar tālmetienu palīdzību – 40:50 un 42:55. Trešās ceturtdaļas vidū trīspunktu metienu attiecība bija 1/8 pret 8/17. Tuvāk grozam veicās labāk, taču mazāk, nekā varēja vēlēties. Pretinieces ļoti labi izmantoja individuālo segšanu. Latviju ar diviem tālmetieniem pavilka Marta Kaupmane, turklāt otrais neticamā veidā ielidoja grozā uzbrukuma pēdējā sekundē – 50:61. Pēdējais tālais divpunktnieks Slovēnijas jaunietēm – 50:63.
Slovēnijas lielākais pārsvars tika fiksēts 34. minūtē – 52:67. Latvijas atspēlēšanos iesāka Šmite, Simonova, Petrus, Baumgarte un Otto, pēc kapteines tālmetiena no labā stūra pietuvojoties astoņu punktu attālumā – 59:67. Pēc slovēņu minūtes pārtraukuma 2+1 gājiens Madara Šmitei un 2+0 Esterei Petrus, savukārt Paula Putniece ar metienu lēcienā samazināja starpību līdz minimumam – 66:67. Slovēnietes 3.37 minūtes pirms pamatlaika beigām sasniedza komandas piezīmju normu, šoreiz Petrus nemeta garām – 68:69.
Madara Šmite uzņēmās un agresīvi uzbruka grozam, 93 sekundes pirms pamatlaika beigām izvirzot Latviju vadībā – 72:71. Latvietes prasmīgo nobremzēja nākamo pretinieču bumbas kontroli, piespiežot Slovēnijai iztērēt uzbrukuma laiku. Evelīna Otto iemeta pirmo no diviem brīvmetieniem, Amanda Baumgarte pārķēra bumbu un piespēlēja Madarai Šmitei – 75:71. Slovēnietēm pēc minūtes pārtraukuma ātrs tālmetiens un pārkāpums pret Esteri Petrus – 77:74. Intensīva aizsardzība atmaksājās, pretinieces pārkāpa noteikumus pret Evelīnu Otto un ielaida vēl divus punktus.
Spēle par vienpadsmito vietu, 10. augusts, Pavilhao Guifoes
Slovēnija – Latvija 74:79 (16:17, 26:19, 21:14, 11:29)
Slovēnija: Sivka 13 (6ab), Štirn 12, Turnšek 12, Brecelj 8, Lazarevič 8, Zadravec 5, Žibert 5, Ščekič 4, Grebenc 3, Valančič 2, Misjak Cujnik 2, Krenk. Treneris Ernest Novak.
Latvija: Otto 25 (2p 7/13, 3p 1/3, 1p 8/11; 10ab, eff 25), Šmite 21 (2p 7/14, 1p 7/7; 6ab, 5rp, sešas pārķertas, +14, eff 29), Kaupmane 12 (2p 3/4, 3p 2/2), Petrus 10 (2p 2/4, 1p 6/7), Putniece 4, Lukašēviča 4, Baumgarte 3 (divas pārķertas), Brikmane, Simonova, Grausa; Tomašicka, Muzikante. Treneris Kaspars Mājenieks.
Tiesneši: Veronika Obertova (Slovākija), Amal Dahra (Francija), Sara Mansson (Zviedrija).
Komisārs Erich Kratschmer.