Ilzes Oses-Hlebovickas trenētā komanda pirms gada uzvarēja pretinieces Eiropas U16 čempionāta ceturtdaļfinālā ar 51:47, izcīnot ceļazīmi uz Pasaules kausu. Itālietes finišēja sestajā vietā un finālturnīram kvalificējās pēc Serbijas izstāšanās.
Starta piecinieks
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Arsentjeva
Latvietes trešo spēli pēc kārtas centās uzņemties pirmā numura lomu un uzspiest pretiniecēm sev vēlamu cīņas ritējumu. Mazās spēlētājas sekmīgi pabeidza uzbrukumus groza apakšā, Adele Priedīte izcīnīja atlēkušo bumbu un guva otrās iespējas punktus. Itālietes cīņā par atlēkušajām bumbām izmantoja augumu pārsvaru, taču netrāpīja daudzus metienus un gandrīz visu puslaiku pavadīja iedzinēju lomā.
Nākamajās desmit minūtēs pretinieces turpināja izcīnīt daudz bumbu pie Latvijas groza, Sofijai Cukonai un Marianai Moni katrai to paveicot pa piecām reizēm. Daudzās otrās iespējas un agresīvāka spēle aizsardzībā ļāva Itālijai puslaika beigās izlīdzināt rezultātu – 26:26. Izskaņa labvēlīga “Trīs zvaigznēm”. Darina Ivanova izprovocēja piezīmi uzbrukumā, Melānija Lagunoviča iemeta trīspunktu metienu – 30:26.
Trešās ceturtdaļas vidū itālietes vēlreiz atjaunoja līdzsvaru. Latvija atbildēja ar ātro pāreju uzbrukumā, kuru noslēdza Patrīcijas Tikmeres metiens – 38:36. Itālija uzreiz pēc tam trāpīja otro tālmetienu spēlē, pirmo reizi izvirzoties vadībā. Pusstundas beigās lielisks sniegums Jeļizavetai Naidjonovai – iemests tālmetiens no labā stūra un izprovocēta piezīme. Pirms pēdējām 10 minūtēm latvietēm minimāls pārsvars – 44:43.
Izšķirošā ceturtdaļa sākās ar pieciem Itālijas punktiem pēc kārtas. Šarlote Skrebele atbrīvojās no sedzējas un iemeta savu pirmo tālmetienu – 47:48. Uzbrucēja guva arī nākamos divus Latvijas punktus, taču pretinieces saglabāja iniciatīvu un pamazām palielināja pārsvaru – 49:57. “Squadra Azzurra” izrāvienu 37. minūtes sākumā apturēja Martas Arsentjevas otrais tālmetiens – 52:57. Minūti vēlāk Jeļizaveta Naidjonova samazināja starpību līdz viena metiena tiesai – 54:57.
Martas Arsentjevas mēģinājums izlīdzināt bija nesekmīgs, taču nākamajā uzbrukumā viņa iemeta trešo tālmetienu – 57:59. Nākamo reizi tikpat tuvu izdevās tikt 22.7 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad agresīvu garāmgājienu pabeidza Jeļizaveta Naidjonova – 59:61. Šarlote Skrebele pārkāpa noteikumus, itāliete meta precīzi – 59:63. Skrebeles tālmetiens nesasniedza mērķi, atlēkusī bumba nonāca pretinieču rīcībā.
Pasaules U17 kausa pusfināls par devīto vietu, 18. jūlijs, Starez Arena Vodova 2
Itālija – Latvija 63:59 (11:17, 15:13, 17:14, 20:15)
Itālija: Magni 18, Sablich 12, Diagne 12, Moni 10 (13ab), Zuccon 8 (17ab), Hassan 3, Lelli, Padulo, Pasqualetti; Tavella, Rossignoli, Perego. Trenere Maria Buzzanca.
Latvija: Arsentjeva 11 (3p 3/8, 1p 2/2; 8ab), Sirsniņa 10 (2p 5/10), Skrebele 10 (2p 2/5, 3p 1/5, 1p 3/4), Tikmere 8 (5ab), Naidjonova 8 (5ab, 5rp), Lagunoviča 5, Priedīte 4, Ivanova 3, Brokāne, Čulkstēna, Šakalova; Ķikuste. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Tiesneši: Edgard Ceccarelli (Francija), Lauren Niemiera (ASV), Mohammad Taha (Jordānija).
Komisārs: Sandra Velcheva (Bulgārija).