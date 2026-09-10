Latvija volejbola izlase ar rembatieti Dūdenu sastāvā Eiropas čempionātu sāk ar uzvaru

Latvijas sastāvā ar 14 punktiem rezultatīvākais bija Kristaps Šmits, bet 12 punktus pievienoja Jānis Eduards Medenis. Tikmēr par spēli blokā jāuzteic Gustavs Freimanis, kurš ar šo spēles elementu nopelnīja piecus no saviem 10 punktiem.
Latvijas izlase pirmos punktus šajā finālturnīrā guva pēc pretinieku serves tīklā. Savukārt pašu spēkiem pirmie punkti nāca pēc veiksmīgas spēles trīs vīru blokā. Tobrīd rezultāts kļuva 3:2 par labu mājiniekiem.
Turpinājumā spēle ritēja punkts punktā. Pie rezultāta 6:5 rumāņi jau otro reizi īsā laikā pieļāva kļūdu no serves līnijas. Pirmo reizi šajā mačā latvieši vadībā izvirzījās jau nākamajā izspēlē, kad rumāņu raidītā bumba lidoja ārpus laukuma robežām. Seta vidū Latvijas izlasei izdevās tikt pie divu punktu pārsvara (11:9).
Latvijas izlasei izdevās tikt arī pie +3, bet mājinieki to ātri vien dzēsa un pie rezultāta 15:15 pārņēma vadības grožus. Rumāņiem iekrāt lielāku pārsvaru traucēja neprecizitātes kļūdās. Tikmēr Latvijas izlasei kliboja servju uzņemšana.
Seta izskaņā Gustavs Freimanis teicami nospēlēja blokā un nostādīja Latvijas izlasi punkta attālumā no uzvaras setā (24:23). Pirmo setbumbu gan neizdevās izmantot, tomēr Uģa Krastiņa vadītie vīri šo setu spēja novest līdz pozitīvam iznākumam – 26:24.
Arī otro setu veiksmīgāk sāga rumāņi, tiekot pie piecu punktu pārsvara – 6:1. Tā brīža mača lielāko pārsvaru rumāņi iekrāja otrā seta vidū, kad izvirzījās vadībā ar 14:7.
Turpinājumā Latvijas volejbolistiem tā arī neizdevās ieķerties šajā setā, kā rezultātā mājinieki uzvarēja ar 25:18. Šajā setā Latvijas volejbolistiem ne reizi neizdevās gūt punktus blokā. Tiesa, latviešiem divreiz izdevās raidīt netveramu servi, kamēr pretiniekiem šajā spēles elementā bija ″baranka″.
Otro setu gana neveiksmīgi aizvadīja izlases līderis Renārs Pauls Jansons un mača gaitā tika arī nomainīts pret Kristeru Landzānu.
Trešais sets sākās ar spēli punkts punktā. Jāatzīmē, ka arī šajā setā ātri vien nomainīts tika Jansons.
Abas komandas pretiniekiem izrāvienus neatdeva arī seta turpinājumā, bet pie rezultāta 20:19 par labu latviešiem ļoti svarīgu punktu guva Landzāns. 21 gadu vecais volejbolists Latvijas izlasei atnesa arī setbumbu, panākot 24:11. Brīdi vēlāk latvieši ar veiksmīgu spēli pie tīkla svinēja uzvaru setā, nopelnot vismaz punktu turnīra tabulā.
Arī ceturtā seta sākumā Latvija laukumā devās bez Renāra Paula Jansona. Latvieši ceturto setu iesāka veiksmīgāk, ātri tiekot pie divu punktu pārsvara.
Iekrātos plusus latvieši palielināja līdz četriem punktiem, panākot 14:10. Brīdī, kad rumāņi izcēlās ar ļoti spēcīgu eisu, rezultāts kļuva 14:12 par labu Latvijai un Krastiņš izmantoja savu otro pusminūtes pārtraukumu. Tas nozīmēja, ka seta turpinājumā Latvijas izlases stūrmanim vairs nebija iespēju pieprasīt pārtraukumu. Tas gan nepalīdzēja, jo Kristians-Daniels Kitigoi arī pēc pārtraukuma izcēlās ar izcilu servi. Pēcāk rumāņi spēja izlīdzināt rezultātu – 16:16.
Pie rezultāta 17:16 par labu Latvijai uz parketa atgriezās Jansons. Viņa pirmā epizode pēc atgriešanās bija spēle blokā, kas diemžēl nebija veiksmīga. Uzreiz pēc tam viņš atgriezās uz rezervistu soliņa.
Brīdī, kad rezultāts bija 23:23, punktu guva Jānis Eduards Medenis, kurš ļoti veiksmīgi iesaistījās šajā mačā. Edvīns Skrūders pie mačpunkta izpildīja servi, bet pēc garākas izspēles mūsu volejbolisti nepiesedza bloku, kā rezultātā rezultāts atkal bija neizšķirts. Iepriekš lieliski servējušais Kitigoi bumbu raidīja tīklā, uzdāvinot Latvijai otro mačbumbu. Uz serves stājās Armands Rokjans, kurš ar eisu pielika punktu šim duelim. Latvijai pirmā uzvara šajā Eiropas čempionātā!