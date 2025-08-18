Latvijas basketbola izlasei pirmā uzvara pārbaudes spēlē, ikšķilietim Šteinbergam septiņi punkti

Augusta otrajā nedēļas nogalē Rīgā pulcējās trīs labākās basketbola valstis ar iedzīvotāju skaitu mazāku par trīs miljoniem. Latvija ir pirmā Eiropas čempione (1935), Lietuvai ir trīs tituli (1937, 1939, 2003), savukārt Slovēnija tronī pirmo reizi kāpa 2017. gadā Stambulā.
Ceturtdien dalību valstsvienības nometnē beidza savainotais Mārtiņš Laksa. Sestdienas spēli pret Slovēniju piesardzības nolūkā izlaida Artūrs Žagars (stīvums vienā no augšstilba muskuļiem) un Rodions Kurucs (pēdas iekaisums). Abi laukumā varētu atgriezties Akropoles kausa izcīņā.
Slovēnija pārbaudes spēles sāka ar trīs zaudējumiem – 8. augustā Ļubļanā 89:103 pret pasaules čempioni Vāciju, 10. augustā Manheimā 70:80 pret vāciešiem un 15. augustā 72:94 Šauļos pret lietuviešiem. Luka Dončičs Rīgā spēlēja, pateicoties Latvijas un Slovēnijas federāciju sadarbībai.
Dairis Bertāns 150. reizi spēlēja valstsvienības kreklā. Eiropas junioru bronzas laureāts lielajā komandā debitēja 2010. gada 10. jūlijā pret Polijas izlasi. Aizsarga rēķinā ir 38 spēles jaunatnes izlasēs. Sestdien arī jauns Latvijas basketbola apmeklētības rekords – 11 911 skatītāji.
Starta piecinieki
Latvija: Lomažs, Artūrs Kurucs, Dāvis Bertāns, Gražulis, Porziņģis
Slovēnija: Dončičs, Prepeličs, Hrovats, Muričs, Omičs
Losandželosas superzvaigzne apliecināja savu vērtību jau spēles pirmajās minūtēs. Luka Dončičs iemeta trīs tālmetienus pēc kārtas, pārķēra bumbu un divas reizes rezultatīvi piespēlēja kolēģiem. Viņa sedzējam Artūram Kurucam klājās grūti, taču, tiekot vaļā no slovēņa ēnas, aizsargs realizēja divus brīvus tālmetienus. Pirmie pieci latviešu punkti piederēja Kristapam Porziņģim, kurš izprovocēja piezīmi un iemeta komandas pirmo tālmetienu – 5:10. Dončiča ceturtais tālmetiens un 15 punkti spārnoja Slovēniju, taču pēdējais tālmetiens ceturtdaļā Dairim Bertānam – 21:31.
Nākamā ceturtdaļa latviešiem sākās labvēlīgi. Slovēņi nepilnās trīs minūtēs sakrāja komandas piezīmju normu, ļaujot mājiniekiem papildināt punktu krājumus no līnijas. Otrā labā ziņa – Daira Bertāna un Mārča Šteinberga rezultatīvais sniegums. Kapteinis nemeta garām, 15. minūtē ar tālmetienu un četriem brīvmetieniem pēc kārtas izlīdzinot rezultātu – 39:39. Latvija, pateicoties Šteinberga septiņiem punktiem, panāca plus seši – 50:44. Slovēnijas līderi Dončičs un Muričs, neraugoties uz Tomas Skujas pretestību, atbildēja ar diviem tālmetieniem – 50:50. Puslaika izskaņā Dončičs pārķēra bumbu un uzbrukuma pēdējās sekundēs rezultatīvi piespēlēja kolēģim – 50:52.
Latvija atsāka spēli ar 18:0 izrāvienu. Kristers Zoriks vadīja saspēli un iemeta tālmetienu, bet nākamajos četros uzbrukumos ar precīziem metieniem, tai skaitā pa reizei no tālās distances, izcēlās Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns – 63:52! Precīzs bija arī Dāvja tālmetiens un “Jaunpils dzelža” divpunktnieks pēc Aleksandera Sekuliča pieprasītā minūtes pārtraukuma – 68:52. Slovēnija pirmos punktus no spēles guva tikai 26. minūtē, kad Alens Omičs nepabeidza 2+1 gājienu – 68:56. Latviešu rezervistu precizitāte bija zemāka nekā līderiem, taču Riharda Lomaža piecu punktu sērija – tālmetiens un garāmgājiens – atjaunoja divciparu pārsvaru – 77:65.
Treneri sestdien nepārslogoja līderus. Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns un Rihards Lomažs pirmajās trīs ceturtdaļās spēlēja 17-19 minūtes, kamēr Andrejs Gražulis un Rolands Šmits 13-15 minūtes. Mājas sienu priekšrocība izpaudās arī citā veidā – slovēņi nepilnās trīs minūtēs atkal sakrāja piezīmju normu, ļaujot latviešiem papildināt punktus no līnijas. Tik labvēlīgos apstākļos Latvija pārliecinoši sargāja divciparu pārsvaru, izcīnot pirmo uzvaru pārbaudes spēlēs, kamēr pretinieki piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas. Kristaps Porziņģis 38. minūtē uz sola piebakstīja Rihardam Lomažam, aicinot paskatīties uz arēnas video ekrānu.
Pārbaudes spēle basketbolā, 16. augusts, Rīgas arēna
Latvija – Slovēnija 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23)
Latvija: Porziņģis 20 (2p 4/8, 3p 2/3, 1p 6/8; 6ab, 22:08 minūtes), Dāvis Bertāns 16 (2p 1/1, 3p 4/9, 1p 2/2; 5ab, 23:14), Lomažs 12, Dairis Bertāns 12 (3p 2/2, 1p 6/6), Šmits 10, Šteinbergs 7, Artūrs Kurucs 6 (3p 2/4), Zoriks 5 (6rp), Gražulis 4, Skuja 4, Mejeris 2, Šiliņš 2, Ķilps; Čavars. Treneris Luka Banki.
Slovēnija: Dončičs 26 (2p 2/4, 3p 5/11, 1p 7/7; 5rp, 20:11 minūtes), Prepeličs 15, Hrovats 15, Muričs 9, Nikoličs 7, Padjens 4, Kampeļs 4, Jurkovičs 2, Radovičs, Cerkveniks, Stergars; Ščuka, Smrekars. Treneris Aleksanders Sekuličs.
Tiesneši: Kristaps Konstantinovs, Einārs Tukišs, Rafiks Misirovs.
11 911 skatītāji.
Luka Dončičs ceturtdien trenējās “Rimi” Olimpiskajā centrā, savukārt sestdienas rītā iemēģināja Rīgas arēnas grozus. Divdesmit sešus gadus vecais slovēnis neaizmirsa arī par faniem, 50 minūtes pirms spēles parakstot vairākus kreklus un fotografējoties ar mazajiem atbalstītājiem.
Latvija un Slovēnija teorētiski nevar tikties ātrāk kā “EuroBasket 2025” ceturtdaļfinālā. Latvija A grupā spēkosies ar Serbijas, Čehijas, Turcijas, Igaunijas un Portugāles izlasēm. Slovēnijas pretinieces D grupā būs Islande, Francija, Polija, Beļģija un Izraēla.