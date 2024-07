Latvijas basketbolisti zaudē Brazīlijai un netiek uz Parīzes olimpiskajām spēlēm

Latvijas izlasē 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Rihards Lomažs, bet pa 14 punktiem guva Rolands Šmits un Artūrs Žagars.

Brazīlijai 21 punktu guva Brunu Kaboklu, kurš realizēja 12 no 13 soda metieniem. 20 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Leonārdu Meindls, kurš realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem. 14 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Žioržinju de Paula, bet pa 12 punktiem guva Marselinju Uertass un Gi Santoss, izceļoties ar attiecīgi septiņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām bumbām.

Brazīlieši precīzāk meta tālmetienus (13/24 pret Latvijas 8/29), divpunktu metienus (13/28 pret 15/33) un soda metienus (29/34 pret 15/18).

Brazīlijas izlase bija pārāka atlēkušo bumbu izcīņā (37:30), rezultatīvās piespēlēs (20:16) un bloķētajos metienos (3:1), bet latvieši mazāk kļūdījās (9:13).

Līdz pirmajiem punktiem Latvijas izlasei bija jāgaida trīs minūtes un 16 sekundes, kad tālmetienu realizēja Rolands Šmits, panākot 3:8.

Pirms tam divpunktu metienu iemeta Brunu Kaboklu, bet pa trīspunktniekam - Leonārdu Meindls un Lukass Diass.

Pēc Šmita āķa metiena izdevās pietuvoties līdz 9:13, bet pēc Žioržinju de Paulas tālmetiena Brazīija panāca līdz tam lielāko pārsvaru - 20:11.

Latviešiem uzbrukumā neveicās, bet brazīlieši turpināja mest grozā. Pat Kaboklu metiens no tālmetiena līnijas savā laukuma pusē ceturtdaļas pēdējā sekundē bija precīzs, viesiem realizējot visus astoņus tālmetienus un panākot 34:11 savā labā.

Pakaļdzīšanos ar divpunktu metienu otrajā ceturtdaļā sāka Kristers Zoriks, bet pēc Riharda Lomaža tālmetiena Latvija pietuvojās līdz 20:36.

13.minūtē brazīlieši netrāpīja pirmo tālmetienu spēlē, garām grozam metot Didi Louzadam.

15.minūtē, rezultātam esot 38:20 Brazīlijas labā, uzbrukumā savainojumu guva brazīliešu saspēles vadītājs Jagu Santoss, laukumā vairs neatgriežoties.

Turpinājumā rezultāta starpība svārstījās no 16 līdz 19 punktiem, līdz Šmits atņēma bumbu Marselinju Uertasam un pusātrajā uzbrukumā realizēja trīspunktu metienu, panākot 33:47.

Latvijas izlasē puslaikā 13 punktus bija guvis Lomažs, bet 12 punktus - Šmits. Brazīlijas valstsvienībā, kas bija realizējusi deviņus no 11 tālmetieniem, pa 13 punktiem bija guvuši Meindls, kura kontā arī piecas atlēkušās bumbas, un Kaboklu.

De Paula ar tālmetienu 24.minūtē atkal palielināja pārsvaru virs 20 punktiem - 58:37, Vitors Benite 28.minūtē ar diviem soda metieniem atjaunoja lielāko pārsvaru spēlē - 68:45, bet 57 sekundes pirms ceturtdaļas beigām ar tālmetienu panāca 71:45 pārsvaru.

Jau 25.minūtē Latvija bija sakrājusi piezīmju normu, un brazīlieši ceturtdaļā iemeta 12 no 14 soda metieniem.

Ceturtajā ceturtdaļā, Latvijai pirmos septiņus punktus gūstot Artūram Strautiņam, rezultāta starpība svārstījās virs 20 punktu atzīmes, brazīliešiem nosargājot pirmajā ceturtdaļā iekrāto pārsvaru.

Brazīlija 16.reizi spēlēs olimpiskajās spēlēs.

Parīzes olimpisko spēļu turnīra grupu spēles notiks Lillē, un Brazīlijas basketbolisti B grupā cīnīsies ar Franciju, Vāciju un Japānu.

Latvijas vīriešu basketbola izlase līdz šim olimpiskajās spēlēs piedalījusies vien 1936.gadā Berlīnē. Sieviešu valstsvienība cīnījās 2008.gada Pekinas olimpisko spēļu turnīrā.

Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar uzvaru pār Gruziju (83:55), bet otrajā mačā ar 80:89 piekāpās Filipīnām. Neskatoties uz zaudējumu otrajā spēlē, Latvija apakšgrupā ieņēma pirmo vietu, jo bija iekrājusi labāko gūto un zaudēto punktu starpību (+19).

Savukārt Brazīlija ar 81:72 pieveica Melnkalni un ar 74:77 piekāpās Kamerūnai, grupā ieņemot pirmo vietu.

Sestdien pusfinālā Latvija ar 72:59 pieveica Kamerūnu, bet Brazīlija ar 71:60 - Filipīnas.

Brazīlijai ir jāiztiek bez viena no punktu gūšanas līderiem Raula Netu, kurš guva savainojumu turnīra pirmajā spēlē.

Pagājušajā vasarā Pasaules kausa otrajā grupu turnīrā Latvija pieveica Brazīliju ar 104:84.

Latvijas basketbolisti divās aizvadītajās pārbaudes spēlēs "Arēnā Rīga" ar 84:63 uzvarēja Ēģiptes valstsvienību, bet Tamperē ar 84:90 zaudēja Somijai.

Brazīlija pārbaudes spēlēs ar 91:75 uzvarēja Poliju, kā arī ar 81:91 zaudēja Horvātijai un ar 80:86 - Slovēnijai.

Lukam Banki Rīgā palīdz treneri Jānis Gailītis un Artūrs Visockis- Rubenis.

Latvijas izlases sastāvs Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Dāvis Bertāns (Šarlotas "Hornets", NBA), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Jānis Timma, Jānis Strēlnieks (abi - Santjago de Kampostelas "Obradoiro", Spānija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Klāvs Čavars ("Yokohama", Japāna), Rihards Lomažs (Boloņas "Virtus", Itālija), Kristers Zoriks (Izmiras "Petkimspor", Turcija), Artūrs Žagars (Viļņas "Wolves", Lietuva).

Brazīlijas izlases sastāvs Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram:

Marselinju Uertass ("Tenerife", Spānija), Kristianu Felisiu ("Granada", Spānija), Jagu Santoss (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Žioržinju de Paula (Ulmas "RatioPharm", Vācija), Didi Louzada (Riodežaneiro "Flamengo"), Vitors Benite ("Palencia", Spānija), Leonārdu Meindls (Tokijas "Alvark", Japāna), Gi Santoss (Santakrūzas "Warriors", G-līga), Rauls Netu (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Lukass Diass (Sanpaulu "Franca"), Brunu Kaboklu (Belgradas "Partizan", Serbija), Mauzinju Pereira (Mehiko "Capitanes", Meksika).