Latvijas čempionāta spēkavīriem Mārupes posmā uzvaru izcīna ogrēnietis Māris Krievelis

Šī posma kulminācija risinājās pēdējā vingrinājumā - ilgi gaidītajā "Tērvetes" alus mucu mešanā 5,20 m augstumā. Ar šo izaicinājumu tika galā tikai trīs atlēti - Didzis Zariņš (četras mucas, 18,32 sek.), Māris Krievelis (trīs mucas, 18,32 sek.) un Mairis Kopeika (viena muca, 31,61 sek.). Šāds augstums ir vērojams pasaules augstākā līmeņa spēkavīru sacensībās.







"Under Armour" baļķa celšanā no krūtīm (120 kg, laika limits - 1 min.) 1.vietu izcīnīja Māris Krievelis (deviņas reizes), 2.vietu - Didzis Zariņš (astoņas reizes), bet 3.vietu - Mairis Kopeika (piecas reizes). "Verte auto / Škoda Mežciems" auto vilkmē no zemes (ap 270 kg, laika limits - 1 min.) 1.vietu ieguva Māris Krievelis (21 reize), 2.vietu - Didzis Zariņš (20 reizes), 3.vietu - Jānis Ilgavižs (13 reizes). Vingrinājumā "Bosch Latvija krucifikss" (15 kg) 1.vietā Mairis Kopeika (1.26.00 sek.), 2.vietā - Raivis Gintauts (1.18.81 sek.), bet 3.vietā ierindojās Valdis Dolinčuks (1.17.76 sek.).







"Fakro", "Galeco" un "FK Industry" stafetē - riepas velšanā (350kg, 4x) un fermera pastaigā (100 kg katrā rokā, 20 m) - 1.vietu ieguva Māris Krievelis (28,34 sek.), 2.vietu - Andris Dilāns (30,59 sek.), 3.vietu - Mairis Kopeika (32,93 sek.). Vingrinājumā "Klondaik Atlanta akmeņi" (100 kg, 120 kg un 140 kg uz reizēm bez līmes, laika limits - 1 min.) 1.vietā Māris Krievelis (pieci akmeņi, 55,12 sek.), 2.vietā - Mairis Kopeika (četri akmeņi, 58.07 sek.), bet 3.vietā - Andris Dilāns (trīs akmeņi, 44,32 sek.).



"Klondaikas" Latvijas čempionāta trešais posms notiks jau šajā nedēļas nogalē, sestdien, 1.jūlijā, plkst.11.00, Traktora dienās Tērvetē.