Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās
ONSC audzēkņiem kopā ar treneri Artūrs Priževoits lielisks gada sākums Latvijas čempionātā daudzcīņās telpās.

1.vieta – Adriana Reitmane 5-cīņā U16 grupā, ar rezultātu – 3286p (PR) (10.09, 1.52m, 11.33m, 5.31m, 2.30.60s)

1.vieta – Kārlis Jēkabs Karlsbergs 7-cīņā U16 grupā, ar rezultātu – 4262p (PR) (7.46s, 5.53m, 13.01m, 1.61m, 8.56s, 3.40m, 3.06.04s)

2.vieta – Kristaps Aleksandrs Cauna 7-cīņā U16 grupā, ar rezultātu – 3489p (PR) (8.18s, 5.12m, 11.14m, 1.55m, 9.38s, 3.00m, 3.09.50s)

2.vieta – Marta Sīviņa 2.vieta 5-cīņā U20 grupā, ar rezultātu – 3815p (PR) (9.08s, 1.65m, 11.72m, 5.59m, 2.24.92s). Martai pieaugušo konkurencē 3.vieta.

3.vieta – Nils Meijers 7-cīņā U18 grupā, ar rezultātu – 4603p (PR) (7.44s, 6.21m, 13.15m, 1.91m, 8.81s, 3.40m, 3.07.27s)

Vēl top 6 iekļuva: 6.vieta Miks Jānis Opolais 7-cīņā U18 grupā, ar rezultātu – 3710p (PR) (8.28s, 5.45m, 11.31m, 1.55m, 9.21s, 3.30m, 3.02.27s)

Čempionāta rezultāti šeit:

