Sacensībās sportisti pārbaudīja savu spēka izturību, uzspiežot svara stieni pēc iespējas vairāk reižu. Svara stieņa smagumu noteica katra dalībnieka svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars. Savukārt sievietēm uz svaru stieņa tika uzlikta puse no personīgā svara.
Dāmu konkurencē jau ierasti augstvērtīgāko rezultātu uzrādīja Svetlana Svjatnaja (“Powerlab Rīga”), kura 27 kg smagu svaru stieni uzspieda 91 reizi, 2.vietā – Aleksa Zommere (“SP Valmiera”), 31 kg smagu stieni spēja pieveikt 46 reizes. 3.vietā – Mariana Maļinovska (“Rembate”), kura 29 kg smagu svaru stieni uzspieda 44 reizes.
Senioru 1 konkurencē absolūtajā vērtējumā uzvaras laurus plūca Sergejs Cviguns (“Rembate”), kurš 73 kg smagu stieni uzspieda 31 reizi. 2.vietu izcīnīja Gatis Biezais (Talsu Spēka Atlēti). Viņš 84 kg smagu stieni pieveica 30 reizes. 3.vietā – Edijs Ezeriņš (Rauna), kurš 75 kg smagu stieni uzspieda 30 reizes.
Senioru 2 konkurencē 1.vietā - Raimonds Grīgs (“Gulbene KSP”). Viņš 87 kg smagu stieni spēja pieveikt 17 reizes, 2.vietā – Aleksandrs Miglāns (Jēkabpils sporta centrs), kurš 83 kg smagu stieni uzspieda 14 reizes, 3.vietā – Pēteris Līcis (“Rembate”). Atlēts 73 kg smagu stieni uzspieda 14 reizes. Seniori 3 konkurencē uzvarēja Sergejs Burilovs (Bauska), kurš 84 kg smagu stieni uzspieda 22 reizes, 2.vietā – Ainārs Leimanis (“SP Valmiera”). Viņš 72 kg stieni pieveica 21 reizi, 3.vietā – Dainis Zaķis (Bauska), kurš 86 kg smagu stieni uzspieda 12 reizes.
Jauniešu konkurencē absolūtajā vērtējumā uzvarēja Aivis Plociņš (Krāslava). Viņš 84 kg smagu stieni pieveica 34 reizes. Viņam arī augstvērtīgākais rezultāts starp visu vecuma grupu vīriešu dzimuma sportistiem. 2.vietā – Edgars Mediņš (Bauska), kurš 74 kg smagu stieni uzspieda 16 reizes. 3.vietā – Daniels Pols (Bauska). Viņam – 70 kg – 14 reizes.
Junioru konkurencē 1.vietu izcīnīja Andris Folkmanis (“SP Valmiera”), kurš 65 kg stieni uzspieda 17 reizes. 2.vietā – Ēriks Mašinskis (Jēkabpils sporta centrs), kurš 82 kg stieni pieveica 15 reizes. 3.vietā – Kristians Vāne (Talsu Spēka Atlēti). Viņš 80 kg stieni uzspieda 14 reizes.
Vīru konkurencē uzvarēja Janeks Šelkovskis (“SP Valmiera”), viņš ar 86 kg smagu svaru stieni tika gala 27 reizes), 2.vietā – Sandis Kūms (Jelgavas novada SC), kurš 105 kg smagu stieni pieveica 26 reizes. 3.vietā – Andris Lūsis (“Powerlab”), kurš 83 kg uzspieda 26 reizes.
Komandu vērtējumā uzvarēja Bauskas komanda, aiz viņiem “SP Valmiera” un Jēkabpils.
Informāciju sagatavoja Inita Savicka, Latvijas Pauerliftinga federācijas sabiedrisko attiecību speciāliste