Piektdiena, 06.02.2026 15:33
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 06.02.2026 15:33
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 6. februāris, 2026 14:05

Latvijas florbola izlase uzvar ungārus, lielvārdietim Savinam divi vārti

OgreNet
Latvijas florbola izlase uzvar ungārus, lielvārdietim Savinam divi vārti
Foto: osports.lv
Piektdiena, 6. februāris, 2026 14:05

Latvijas florbola izlase uzvar ungārus, lielvārdietim Savinam divi vārti

OgreNet

Liepājā notiekošo pasaules čempionāta florbolā kvalifikācijas turnīru ar vēl vienu pārliecinošu panākumu turpinājusi Latvijas vīriešu izlase, kas 5. februārī ar 16:1 sagrāva Ungārijas valstsvienību. Divus vārtus guva lielvārdietis Armands Savins, bet viena rezultatīva piespēle ogrēnieša Kārļa Stukāna kontā, informē vietnē osports.lv.

Spēlē pret Ungārijas izlasi mūsu florbolisti trīs vārtus pēc kārtas guva pirmā perioda vidū – 3:0. Pa bumbiņai pretinieku vārtos ieraidīja Jēkabs Keišs, Armands Savins un Valters Lapiņš. 18. minūtē pie vārtu guvuma tika arī pretinieki – Ādams Hangjals tika pie bumbiņas un ar precīzu metienu no rezultātu tablo nodzēsa savas komandas nulli – 3:1. Kā vēlāk izrādījās, tie bija Ungārijas komandas goda vārti šajā mačā. Otrās trešdaļas laikā latvieši guva septiņus bezatbildes vārtus (10:1), bet visā spēlē Latvijas izlase triumfēja ar 16:1.

Labākā spēlētāja balva Ungārijas izlasē tika pasniegta vienīgo vārtu autoram Ādamam Hangjalam. Par labāko mūsu komandā atzina Kārli Bitmani, kura kontā 2 (1+1) punkti. Pa diviem rezultativitātes punktiem arī Armandam Savinam, Robertam Trofimenko, Jānim Ragovskim un Miko Sillanpē. Pa 4 (3+1) punktiem sakrāja Gustavs Griezītis, bet pats rezultatīvākais ar 7 (2+5) punktiem bija Pēteris Trekše.

mceu_94512183811770379290697.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?