Spēlē pret Ungārijas izlasi mūsu florbolisti trīs vārtus pēc kārtas guva pirmā perioda vidū – 3:0. Pa bumbiņai pretinieku vārtos ieraidīja Jēkabs Keišs, Armands Savins un Valters Lapiņš. 18. minūtē pie vārtu guvuma tika arī pretinieki – Ādams Hangjals tika pie bumbiņas un ar precīzu metienu no rezultātu tablo nodzēsa savas komandas nulli – 3:1. Kā vēlāk izrādījās, tie bija Ungārijas komandas goda vārti šajā mačā. Otrās trešdaļas laikā latvieši guva septiņus bezatbildes vārtus (10:1), bet visā spēlē Latvijas izlase triumfēja ar 16:1.
Labākā spēlētāja balva Ungārijas izlasē tika pasniegta vienīgo vārtu autoram Ādamam Hangjalam. Par labāko mūsu komandā atzina Kārli Bitmani, kura kontā 2 (1+1) punkti. Pa diviem rezultativitātes punktiem arī Armandam Savinam, Robertam Trofimenko, Jānim Ragovskim un Miko Sillanpē. Pa 4 (3+1) punktiem sakrāja Gustavs Griezītis, bet pats rezultatīvākais ar 7 (2+5) punktiem bija Pēteris Trekše.