Latvijas florbolisti arī otrajā pārbaudes spēlē piekāpjas somiem

Latvijas vīriešu florbola izlases kandidāti aizvada četru dienu treniņnometni Somijā. Šis ir kārtējais sagatavošanās posms 2024.gada pasaules čempionāta finālturnīram, kas decembrī norisināsies Zviedrijas pilsētā Malmē.

Valstsvienības galvenais treneris Heiki Lūkonens uz nometni ir uzaicinājis 22 florbolistus. Starp uzaicinātajiem kandidātiem ir divi vārtsargi un 20 laukuma spēlētāji. Septiņi florbolisti ikdienā spēlē ārvalstu klubos, bet 15 nāk no "Elvi Florbola līgas" komandām. Vislielākā pārstāvniecība ir no valsts čempionvienības "Masters"/"Ulbroka" - četri spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no Kocēnu "Rubenes" un Talsu NSS/"Krauzers" klubiem, divi pārstāv "Ķekava"/RB&B, bet pa vienam "Lielvārde"/"FatPipe", "Valmiera"/"Betsafe" un Cēsu "Lekrings" organizācijas. No septiņiem "ārzemniekiem" trīs nākamajā sezonā spēlēs Zviedrijā, bet pa diviem Somijā un Šveicē.