Latvijas florbolistiem 5. vieta pasaulē

Par Latvijas izlases pirmo divu spēļu rezultātiem jau tika ziņots. Apakšgrupas pēdējo maču latvieši aizvadīja pret sev samērā neparocīgiem pretiniekiem – pret vāciešiem. Spēles rezultātu pirmajā periodā atklāja mūsējie (1:0), bet jau pirms pirmā pārtraukuma vadībā izvirzījās Vācijas florbolisti (2:1), kuri otrās trešdaļas sākumā panāca 4:1 un vadības grožus vairs neatdeva, sagādājot latviešiem zaudējumu ar 4:6. Mūsu komandas vārtus sargāja Jānis Salcevičs, kurš atvairīja 16 no 21 pretinieku metiena, bet Toma Akmeņlauka kontā viena rezultatīva piespēle.



Astotdaļfinālā latviešiem bija jātiekas ar Igaunijas izlasi, kam šajā čempionātā līdz tam bija tikai uzvaras. Arī šā mača rezultātu atklāja latvieši (1:0), bet pēc otrās trešdaļas vadībā ar 2:1 atradās pretinieki. Mūsu florbolisti aizvadīja lielisku pēdējo periodu, kurā guva četrus bezatbildes vārtus, svinot uzvaru ar 5:2. Salcevičs atvairīja 17 no 19 pretinieku metieniem.



Ceturtdaļfinālā mūsējiem pretī stājās mājinieki – titulētie šveicieši. Latvijas izlase cīnījās no visas sirds, tomēr pirmo reizi iekļūt pusfinālā mūsu florbolistiem neizdevās, tika piedzīvots zaudējums ar 1:3. Mūsu vārtsargs Jānis Salcevičs atvairīja 14 no 17 metieniem un tika novērtēts ar labākā spēlētāja balvu.

Cīņu par 5. vietu latvieši sāka ar maču pret Slovākijas valstsvienību. 39. minūtē rezultāts vēl bija neizšķirts (4:4), bet galarezultātā mūsējie svinēja uzvaru ar 8:5. Viens no rezultatīvākajiem mūsu komandā bija Toms Akmeņlauks, kurš guva vienus vārtus, kā arī izdarīja divas rezultatīvas piespēles.



Pasaules čempionāta pēdējā spēlē mūsējiem vēlreiz bija jātiekas ar vāciešiem. Latvijas izlases vārtos atkal stājās ogrēnietis Jānis Salcevičs, kurš jau pirms tam bija paziņojis, ka šī visdrīzāk būs viņa pēdējā spēle valstsvienībā. Jānis aizvadīja lielisku maču, atvairot 21 no 24 pretinieku metieniem, kā arī izceļoties ar vienu rezultatīvu piespēli. Latvijas izlase pārliecinoši revanšējās Vācijas florbolistiem, svinot uzvaru ar 8:3.



Latvijas izlase izcīnīja 5. vietu, bet vāciešiem jāsamierinās ar 6. pozīciju. 1. vietā Zviedrijas izlase, 2. vietā Čehijas izlase, 3. vietā Somijas izlase, bet 4. vietā Šveices valstsvienība.

Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem