RFS pēc zaudējuma "Auda" vienībai 4. maijā desmit spēlēs ir izcīnījusi deviņas uzvaras un reizi spēlējusi neizšķirti, pēdējā mačā ar 4:0 sagraujot "Jelgavu".
Tukumnieki pēc divām uzvarām pēdējās trīs cīņās divreiz ir cīnījušies neizšķirti, pēdējā mačā ar 1:3 piekāpjoties čempionei "Riga".
Pirmā riņķa spēlē RFS viesos uzvarēja ar 2:1.
"Ogre United" 14 virslīgas mačos pie uzvaras nav tikusi, trīsreiz spēlējot neizšķirti un pēdējos septiņos dueļos laukumu atstājot kā zaudētāja.
"Grobiņa" nav svinējusi uzvaru pēdējās 11 cīņās, tajās izcīnot sešus punktus ar neizšķirtiem. Pēdējā cīņā ar 0:2 tika zaudēts "Super Nova" vienībai.
Pirmā riņķa spēlē Salaspilī tika fiksēts neizšķirts - 1:1.
Svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību.
Otrdien "Jelgava" uzņems "Liepāju" un "Daugavpils" - "Auda" vienību.
14 spēlēs RFS ir 37 punkti, 15 mačos "Riga" komandai - 36 punkti, "Auda" ir guvusi 28 punktus 14 spēlēs, bet 20 punkti 15 mačos ir "Super Nova" futbolistiem. 14 spēlēs 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", 14 punktus - "Daugavpils", "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir pa 13 punktiem, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.