Pirmdiena, 25.05.2026 08:33
Anšlavs, Junora
Pirmdiena, 25.05.2026 08:33
Anšlavs, Junora
Pirmdiena, 25. maijs, 2026 08:01

Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā "Ogre United" spēlēs ar "Grobiņu"

OgreNet / Leta
Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā "Ogre United" spēlēs ar "Grobiņu"
Foto: www.facebook.com/ogreunited
Pirmdiena, 25. maijs, 2026 08:01

Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā "Ogre United" spēlēs ar "Grobiņu"

OgreNet / Leta

RFS šodien savā laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā tiksies ar "Tukums 2000" vienību, bet vēl vienā cīņā "Ogre United" savā laukumā Salaspilī divu vājāko līgas komandu spēlē tiksies ar "Grobiņu". RFS cīņu ar "Tukums 2000" komandu "LNK Sporta Parks" dabīgā seguma laukumā sāks plkst. 19, bet stundu ātrāk Salaspils stadionā sāksies "Ogre United" mačs ar "Grobiņu". Virslīgas spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".

RFS pēc zaudējuma "Auda" vienībai 4. maijā desmit spēlēs ir izcīnījusi deviņas uzvaras un reizi spēlējusi neizšķirti, pēdējā mačā ar 4:0 sagraujot "Jelgavu".

Tukumnieki pēc divām uzvarām pēdējās trīs cīņās divreiz ir cīnījušies neizšķirti, pēdējā mačā ar 1:3 piekāpjoties čempionei "Riga".

Pirmā riņķa spēlē RFS viesos uzvarēja ar 2:1.

"Ogre United" 14 virslīgas mačos pie uzvaras nav tikusi, trīsreiz spēlējot neizšķirti un pēdējos septiņos dueļos laukumu atstājot kā zaudētāja.

"Grobiņa" nav svinējusi uzvaru pēdējās 11 cīņās, tajās izcīnot sešus punktus ar neizšķirtiem. Pēdējā cīņā ar 0:2 tika zaudēts "Super Nova" vienībai.

Pirmā riņķa spēlē Salaspilī tika fiksēts neizšķirts - 1:1.

Svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību.

Otrdien "Jelgava" uzņems "Liepāju" un "Daugavpils" - "Auda" vienību.

14 spēlēs RFS ir 37 punkti, 15 mačos "Riga" komandai - 36 punkti, "Auda" ir guvusi 28 punktus 14 spēlēs, bet 20 punkti 15 mačos ir "Super Nova" futbolistiem. 14 spēlēs 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", 14 punktus - "Daugavpils", "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir pa 13 punktiem, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.

2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?