Jaunajā sezonā virslīgā sacentīsies arī čempione "Riga", "Liepāja", "Auda", "Daugavpils", "Tukums 2000", "Super Nova" un "Grobiņa". Šī būs pirmā sezona kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad Latvijas spēcīgākajā līgā startēs komanda no Ogres.
Virslīgas sezona sāksies LNK Sporta parka mākslīgajā laukumā ar vicečempiones RFS un debitantes “Ogre United” cīņu, bet pirmās kārtas centrālais duelis plānots 7. martā starp bronzas medaļnieci “Liepāju” un čempionvienību “Riga”. Vēl sestdien “Daugavpils” uzņems “Grobiņu”, bet svētdien “Tukums 2000” un “Super Nova” ciemosies pie “Jelgavas” un kausa īpašnieces “Audas”. Nedēļas nogalē abās dienās spēles sāksies pulksten 14.00 un 16.00.
Lielie Rīgas derbiji starp “Riga” un RFS atkal plānoti apļu pēdējās kārtās. Pirmo derbiju 28. aprīlī jeb otrdienā uzņems RFS, bet 17. jūnijā jeb trešdienā mājiniece būs “Riga”. Pārējie derbiji plānoti svētdienās – 23. augustā RFS laukumā un 8. novembrī “Riga” mājvietā.
Kā ierasts, sezona tiks sākta mākslīgajos rezerves laukumos. Jaunpienācēja “Ogre United” pirmajās septiņās kārtās aizvadīs pat piecas mājas spēles, tomēr pavasarī spēlēs Salaspilī – Ogres dabīgā seguma stadionā augstākā līga varētu ienākt maija beigās atkarībā no laikapstākļiem. Ar četrām mājas spēlēm pirmajās piecās kārtās sāks “Jelgava”, ar trim mājas spēlēm četrās kārtās sāks RFS, bet trīs izbraukuma spēles pirmajās četrās kārtās aizvadīs “Grobiņa” (nosacīti arī “Riga”, taču viena izbraukuma spēle būs Mežaparkā pret “Audu”). “Liepāja” sāks ar divām mājas spēlēm pret Rīgas grandiem un turpinās ar divām izbraukuma spēlēm, bet “Tukums 2000” sāks ar diviem izbraukumiem un tad aizvadīs divas mājas spēles.
"Plānojot sezonu, īpašu uzmanību pievērsām sacensību norisei kopumā - ņemot vērā gaidāmo VAR apkalpoto spēļu skaita pieaugumu, tika meklēti risinājumi, lai mazinātu spēļu pārklāšanos un palielinātu spēļu dienu skaitu, ciktāl to ļauj pieejamā infrastruktūra. Izmaiņas izlašu logos rudenī šosezon ļaus čempionāta spēles aizvadīt vairāk arī septembrī, pagarinot vasaras sezonu un sekmējot apmeklējuma pieaugumu," skaidroja biedrības "Latvijas futbola virslīga" izpilddirektors Ainārs Dakša.
Virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus.