Šajā turnīra stadijā spēlē sešās pirmās kārtas grupās trešo un ceturto vietu ieņēmušās komandas, ņemot līdzi savstarpējo cīņu rezultātus. Latvijai tas ir rezultāts mačā ar Austriju (28:38), bet Norvēģijai - panākums D grupā mačā ar Ziemeļmaķedoniju (36:31).
C grupas spēlēs Latvijas izlase ar 25:38 piekāpās Spānijas vienaudžiem, ar 28:38 zaudēja Austrijai un ar 29:31 Islandei.
Norvēģi bez uzvaras pār Ziemeļmaķedoniju ar 30:33 zaudēja Dānijai un ar 32:33 - Horvātijai.
Latvijas U-20 izlase pirms čempionāta Daugavpilī ar 34:28 un 27:25 uzvarēja Somijas vienaudžus, bet mačos ar Igaunijas U-20 izlasi Igaunijas pilsētā Pelvā dalīja uzvaras uz pusēm - 40:26 un 29:31.
Eiropas U-20 čempionāta finālturnīrs ar 24 izlašu līdzdalību Rumānijā beigsies svētdien.
Vietu Eiropas labāko komandu skaitā Latvijas komanda nopelnīja 2024. gada vasarā, izcīnot sudraba medaļas Eiropas U-18 čempionāta B divīzijas turnīrā un pēc 20 gadu pārtraukuma iekļūstot Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Straumem, kurš 2000. gadā Atēnās kā spēlētājs pārstāvēja Latvijas jauniešu izlasi Eiropas čempionāta finālturnīrā, izlasē palīdz treneri Linda Bogdanova un Ņikita Pančenko, vārtsargu treneris Dainis Putra un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Paiķis.
Latvijas U-20 izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Vēveris ("ASK Zemessardze"/MSĢ), Maksis Pešiks (Dobeles "Tenax");
kreisie malējie - Endijs Šnepsts (Zubržu "Robe", Čehija), Kristofers Jonass ("ASK Zemessardze"/MSĢ II), Emīls Vilsons ("ASK Zemessardze"/MSĢ);
kreisie ārējie - Ralfs Sproģis (ASK Zemessardze"/MSĢ II), Marks Lilienfelds ("HSC 2000 Coburg", Vācija);
saspēles vadītāji - Einārs Borisovs (Ludzas "Latgols"), Markuss Ikvils (ASK Zemessardze"/MSĢ), Raitis Rudko ("Ogre");
līnijas spēlētāji - Leonards Valkovskis ("HSC 2000 Coburg", Vācija), Niks Vaškevičs (Ludzas "Latgols"), Mārcis Drēviņš (ASK Zemessardze"/MSĢ);
labie malējie - Mārtiņš Misulis (Dobeles "Tenax"), Andis Bors (Aranda de Duero "Villa de Aranda", Spānija);
labie ārējie - Valdis Kalniņš (ASK Zemessardze"/MSĢ).