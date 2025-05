Latvijas hokeja izlase pirms pasaules čempionāta IIHF "spēka rangā" ieņem astoto vietu

"Spēka rangs" ir turnīra rīkotāju izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā.

Latvijas izlase astotajā pozīcijā ierindota ar saukli "It's size of the fight in Daugaviņš" [vārdu spēle ar nozīmi "nesatricināmais Daugaviņa spēks" vai "cik daudz varam paļauties uz Daugaviņu"].

IIHF rangā pirmo vietu atvēlējuši Kanādas izlasei, kurai seko Zviedrija, Čehija, ASV, Somija, Vācija, Latvija, Slovākija un Dānija, kas noslēdz desmitnieku. Pēdējās divas vietas atvēlētas Ungārijas un Slovēnijas izlasēm.

Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks sestdien plkst. 21.20 ar maču pret francūžiem, bet jau nākamajā dienā plkst. 17.00 spēlēs ar Kanādu. Turnīra turpinājumā 13. maijā latviešiem plkst. 17.20 būs mačs ar Slovēniju, dienu vēlāk plkst. 21.20 - ar mājinieci Zviedriju, 17. maijā plkst. 13.20 būs jāmērojas spēkiem ar Somijas valstsvienību, 18. maijā plkst. 21.20 - ar Slovākiju un noslēdzošajā grupas spēlē 20. maijā plkst. 13.20 jācīnās ar Austrijas hokejistiem.

Otrajā grupā Herningā spēlēs Dānijas, Čehijas, Vācijas, ASV, Kazahstānas, Norvēģijas, Šveices un Ungārijas izlases.

Šogad pasaules čempionāts Dānijas pilsētā Herningā un Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā norisinās no 9. līdz 25. maijam. Herningā notiks B grupas spēles un divi ceturtdaļfināla mači, bet Stokholma bez grupas mačiem rīkos arī divus ceturtdaļfināla dueļus, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.