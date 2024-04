Latvijas hokeja izlasei bronzas medaļas pasaules čempionātā

Divus vārtus Latvijai guva Kristiāns Rubīns, pa vieniem - Roberts Bukarts un Jānis Jaks, bet ASV divus vārtus guva Roko Grimaldi, vienus - Mets Koronato.

Septītajā minūtē noteikumus pārkāpa Kārters Mazurs, un latviešiem bija vajadzīga minūte un 47 sekundes, lai realizētu vairākumu. Pēc Mārtiņa Dzierkala saspēles amerikāņu zonas kreisajā pusē pie apmales ar Rihardu Bukartu Rihards piespēlēja vārtu priekšā brālim, un Roberts tehniski ripu raidīja vārtu labajā augšējā stūrī, neatstājot vārtsargam Keisijam Desmitam nekādas iespējas atvairīt metienu.





Pēc nepilnām divām minūtēm Grimaldi, saņēmis ripu, pa labo pusi paslidoja uz priekšu un, noķēris Latvijas izlases vārtuvīru Artūru Šilovu uz pretkustību, meta ripu vārtsargam virs kājsarga vārtu kreisajā pusē.





Aleksa Taka noraidījuma laikā bīstamus momentus pie ASV vārtiem latviešiem neizdevās izveidot, bet Ralfa Freiberga noraidījumu izdevās izturēt. Neilgi pēc mazākuma čempionātu debitants Dans Ločmelis pārķēra ripu un pa kreiso pusi izslidoja vienatnē pret vārtsargu, taču Desmits ripu atvairīja.





Nākamajā uzbrukumā Riharda Bukarta reids pa kreiso pusi beidzās ar metieniem pa vārtiem no tuva attāluma, ripa palika pie vārtu kreisā staba, kur to vārtos iegrūda uzbrukumam pieslēdzies Jaks, atjaunojot vadību - 2:1. 57 sekundes pirms pārtraukuma arī ASV izmantoja vairākumu, no kreisā iemetiena apļa ar specīgu metienu raidot ripu vārtu labajā augšējā stūrī.





Otro periodu aktīvi sāka ASV, izdarot piecus metienus pa vārtiem līdz laikam, kad pirmreiz ar metienu tika traucēts Desmits. Patriks Brauns ar patālu metienu trāpīja pa Šilova sargāto vārtu stabu, pretuzbrukumā trijiem pret diviem amerikāņiem metiena brīdī nūja lūza Oskaram Batņam, bet vārti periodā, kaut arī pārsvars metienos bija amerikāņiem (10:3), gūti netika.





ASV turpināja uzbrukt arī pēdējā trešdaļā, pirmoreiz vadībā izvirzoties 47.minūtē, kad pēc uzvarēta iemetiena Latvijas zonā pa vārtiem no zilās līnijas meta aizsargs Dilans Sembergs. Ripa trāpīja Jakam un nokrita pie vārtu kreisā staba, kur to vārtos iemeta Mets Koronato, panākot 3:2.





Cenšoties atspēlēties, vairāk uzbruka Latvijas hokejisti, un viņu pūles tika atalgotas 55.minūtē, kad pēc Riharda Bukarta un Dana Ločmeļa piespēlēm ar metienu no zilās līnijas vārtus guva Kristiāns Rubīns, panākot 3:3. Ripa pēc viņa metiena nedaudz skāra metienu bloķējošo hokejistu un ielidoja vārtos.





Pagarinājumā bija vajadzīgas vien 82 sekundes, lai pēc Kaspara Daugaviņa reida pa labo malu un atspēles atpakaļ Rubīns raidītu ripu vārtu augšējā labajā stūrī, rezultatīvu piespēli pierakstot arī Jakam.





Latvijas izlasē trīs rezultatīvas piespēles sakrāja Rihards Bukarts, divus rezultativitātes punktus bez Rubīna sakrāja arī Jaks (1+1), bet vārtos Šilovs atvairīja 26 metienus.

Pretiniekiem pa diviem rezultativitātes punktiem bez Grimaldi sakrāja arī Koronato (1+1) un Skots Perunovičs (0+2), bet vārtos Desmits atvairīja 21 metienu.

Par labāko Latvijas izlasē šajā mačā tika atzīts Batņa, bet ASV izlasē - Grimaldi.

Fināls ar Kanādas un Vācijas līdzdalību sāksies plkst.20.20. Svētdienas mačus tiešraidē pārraida televīzijas kanāls LTV7.

Sestdien pusfinālā Latvija ar 2:4 zaudēja Kanādai, bet ASV papildlaikā ar 3:4 piekāpās Vācijai.

Elites divīziju pameta Slovēnija un Ungārija, viņu vietā nākamgad 16 labāko vidū spēlējot Polijai un Lielbritānijai.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja somi, kuri izšķirošajā mačā bija pārāki par Kanādu.

Pasaules čempionātu kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga.