A grupā 12 punkti četrās spēlēs ir Somijai un Šveicei, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānijai pēc trīs spēlēm ir bez punktiem.
Mača ievadā Latvijas vārtus sargāja Mareks Mitens, kurš atvairīja 22 metienus un tika nomainīts pēc sestajiem ielaistajiem vārtiem. Atlikušajā spēles daļā Gustavs Dāvis Grigals tika galā ar septiņiem raidījumiem. Par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās tika atzīts Renārs Krastenbergs.
Latvijas hokejisti izvirzījās vadībā jau mača pirmajā minūtē, kad Aleksandra Barkova kļūdu aiz somu vārtiem izmantoja Sandis Vilmanis, kurš uz pretinieku vārtu priekšu piespēlēja Rūdolfa Balceram, un viņš no tuvas distances raidīja ripu Somijas vārtos.
Piecas minūtes vēlāk somiem izdevās panākt neizšķirtu, Latvijas izlases vārtos ripu no tuvas distances nogādājot Hannesam Bjerninenam, bet trešdaļas vidū vadību pārņēma jau somi, kad Latvijas vārtsargu Mareku Mitenu pārspēja Henri Jokiharju.
Nepilnas piecas minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām Somijas pretuzbrukumu ar precīzu metienu noslēdza Saku Mēnalanens, dubultojot somu pārsvaru.
Otrā perioda ievadā latvieši tika pie vairākuma, taču to neizdevās izmantot, un, tuvojoties trešdaļas vidum 4:1 Somijas labā panāca Valteri Merela.
Trešdaļas izskaņā divu minūšu noraidījumu nopelnīja Renārs Krastenbergs. Somijas hokejisti noslēdzošā perioda ievadā vēl vairākumā varēs spēlēt vairāk nekā pusotru minūti.
Trešā perioda ievadā, izmantojot vairākumus abos vārtu guvumos, 6:1 Somijas labā panāca Antons Lundels un Patriks Puistola. Pēc sestajiem ielaistajiem vārtiem Mareku Mitenu vārtos nomainīja Gustavs Dāvis Grigals.
Īsi pēc neizmantota vairākuma Grigalu pārspēja Ātu Reti. Mača turpinājumā Latvijas hokejisti tika vēl pie vairākumiem, taču tajos latviešiem neizdevās gūt vārtus.
Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, svētdien ar 2:0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1:3 zaudēja austriešiem. Somi līdz šim ar 3:1 pieveica Vāciju, ar 4:1 - Ungāriju un ar 6:2 - ASV.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās sestdien, plkst. 13.20, ar ASV, svētdien, plkst. 17.20, - ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.