A apakšgrupā pēc trīs spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.
Spēles sākumā aktīvāki uzbrukumā bija vācieši, bet Latvijas hokejistiem pirmā iespēja gūt vārtus bija piektajā minūtē, kad pēc pretinieku kļūdas Oskars Batņa varēja izdarīt metienu no vārtu priekšas, taču to atvairīja Filips Grūbauers. Pirmā perioda pirmspēdējā minūtē Dzierkals ar metienu no distances raidīja ripu vārtos, to sekmējot arī Tomam Andersonam, kurš aizsedza Grūbauera skatu.
Pēc Balcera pārkāpuma Latvijas izlase pirmā perioda beigās un otrā sākumā spēlēja mazākumā. Otrās trešdaļas ceturtajā minūtē Dominiks Kahūns par spēles laika vilcināšanu deva latviešiem pirmo iespēju spēlēt vairākumā. Tajā vispirms Alberts Šmits trāpīja ar ripu pa vārtu stabu, bet pēc tam perioda piektajā minūtē pēc Denisa Smirnova piespēles Balcers meistarīgi pieslidoja pie vārtiem un panāca 2:0.
Perioda otrās puses sākumā Džošua Samanskis izslidoja viens pret Gudļevski, kurš liedza vācietim vārtu guvumu. Arī trešdaļas noslēgumā Gudļevskis spēlēja pārliecinoši epizodē, kurā pa viņa sargātajiem vārtiem tika izdarīti vairāki metieni.
Trešā perioda trešajā minūtē Oskars Lapinskis par pretinieka turēšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā. Tajā pēc pretinieku kļūdas Balcers izslidoja viens pret Grūbaueru, taču šoreiz pārāks bija vārtsargs. Jau piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Grūbauers pirmo reizi tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.
Vācijas hokejisti izdarīja spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem, taču Gudļevskis ar komandas biedriem neļāva pretiniekiem nogādāt ripu vārtos. Pirmspēdējā minūtē Sandim Vilmanim bija iespēja panākt 3:0, taču latviešu uzbrucējs meta ripu pāri tukšiem vārtiem.
Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet Vācija piektdien ar 1:3 zaudēja Somijai.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās otrdien, plkst. 17.20, ar maču pret Austriju, 21. maijā, plkst. 17.20, spēlēs ar Somiju, 23. maijā, plkst. 13.20, - ar ASV, 24. maijā, plkst. 17.20, - ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.