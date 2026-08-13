Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā startēs arī Ogres klubs

Sākotnēji turnīram ir pieteikušās Latvijas vienības "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA), "Ventspils", "Rīgas zeļļi", "VEF Rīga", "Ogre", "Liepāja" un "Latvijas Universitāte", bet pēc termiņa beigām pieteikumu iesniedza arī "RBS junioru izlase", kuras dalība LIBL tika apstiprināta vēlāk līgas dalībnieku lokā.
Mētra atklāja, ka "RBS junioru izlases" ģenerālmenedžeris būs bijušais Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns.
Sacenšoties 15 vienībām, LIBL pamatturnīrs ir plānots no 23. septembra līdz 2027. gada 14. martam. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies astoņas labākās komandas, bet čempioni tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
"Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas spēlēs no 12. aprīļa līdz 17. maijam piedalīsies sešas labākās Latvijas komandas.
Izmaiņas jaunajā sezonā paredz, ka katrs Latvijas klubs sastāvā var iekļaut vienu Igaunijas spēlētāju un katrs Igaunijas klubs var iekļaut vienu Latvijas spēlētāju, uz kuriem neattiecas ārzemju spēlētāju kvota. Jebkurš klubs var pievienot sastāvam vienu U-20 vecuma ārzemju spēlētāju, uz kuru ārzemju spēlētāju kvota arī neattiecas. Spēkā paliek noteikums, ka ārzemju spēlētāja kvota neattiecas uz vienu Ukrainas basketbolistu, bet katrs klubs katrā spēlē var izmantot tikai divus no trim minētajiem izņēmumiem.
Iepriekšējā sezonā LIBL uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", otro vietu izcīnīja "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un trešo - "VEF Rīga".
Arī par LBL čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", otro vietu ieņemot "Ventspilij" un trešo vietu - "Rīgas zeļļiem".