Matīsa Rožlapas, Kaspara Mājenieka, Rūdolfa Rozīša un Ilzes Oses-Hlebovickas trenētā komanda uzvarēja abās mājas spēlēs “Daugavas kanjonā”. Latvietes 15. novembrī pilnu tribīņu priekšā apspēlēja Nīderlandi ar 89:62. Neatkarības dienā sekoja uzvara pār Igauniju.
Pirmajā sabraukumā piedalījās 16 spēlētājas, laukumā devās trīspadsmit. Spēlēs pret Slovēniju un Nīderlandi treneri uzticējās vienam un tam pašam divpadsmitniekam, pret igaunietēm Katrīna Ozola nomainīja sasirgušo Aleksu Gulbi.
Latvijas un Igaunijas savstarpējo spēļu bilance kļuva 7-3, Eiropas čempionāta kvalifikācijā 3-0. Nākamais sabraukums būs marta vidū. Latvietes pēc mājas spēles pret Slovēniju dosies izbraukumos uz Nīderlandi un Igauniju.
Starta piecinieki
Latvija: Bulāne, Vilka, Laksa, Digna Strautmane, Šteinberga
Igaunija: Asi, Kosareva, Uprus, Pokk, Lass
“Aiziet, meitenes,” starta iemetiena brīdī izskanēja Ilzes Jākobsones enerģiskā balss. Kate Vilka uztvēra aicinājumu, pirmajā ceturtdaļā vairākas reizes uzlaužot Igaunijas aizsardzību ar dažādiem garāmgājieniem. Desmitminūtes vidū, sastopot igaunietes groza apakšā, bumba tika izspēlēta uz āru. Kate Vilka un Kitija Laksa realizēja pirmos trīspunktu metienus. Latvijas pārsvars vairākas reizes sasniedza deviņus punktus – 16:7 un 21:12. Annas Grētas Asi individuālā meistarība un pārķerta bumba ļāva Igaunijai četrus punktus atspēlēt – 21:16.
Nākamā desmitminūte sākās ar 12:0 izrāvienu. Anete Šteinberga izcēlās ar diviem tālmetieniem, kamēr pārējās spēlētājas regulāri saņēma bumbu kustībā uz grozu – 33:16. Latvietes sešās minūtēs sameta vairāk nekā pirmajā ceturtdaļā, turpinājumā rezultāts auga lēnāk. Puslaika beigās Igaunija sasniedza komandas piezīmju normu, dāvājot Latvijai iespējas krāt punktus no līnijas. Deviņpadsmitajā minūtē “Daugavas kanjonā” pirmo reizi vēlās skatītāju roku radītais vilnis. Izskaņā tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās neieskaitīja Asi trīspunktu metienu – 47:29.
Divi izrāvieni trešajā ceturtdaļā palielināja Latvijas pārsvaru līdz 24, pēc tam 30 punktiem. Pirmajā latvietes izcēlās ar “floater” metieniem jeb “putniņiem”. Otrajā Paula Strautmane izcīnīja bumbu uzbrukumā un guva otrās iespējas punktus, turpinājumā ar Vanesu Jasu iemetot pa trīspunktu metienam – 63:33. Igaunija trešo ceturtdaļu pēc kārtas sakrāja komandas piezīmju normu, viešņu metieni kļuva neprecīzāki. Pusstundas beigās konkurentes šķīra 38 punkti – 73:35.
Igaunijas līderu Annas Grētas Asi un Mailisas Pokas trīspunktu metieni pārtrauca Igaunijas neveiksmju sēriju trāpījumos no spēles – 77:41. Trīsdesmit piektās minūtes beigās Kate Vilka un Ieva Pulvere atjaunoja 40 punktu pārsvaru – 81:41. Minūti vēlāk pirmais tālmetiens valstsvienībā Annai Liepiņai, tāds pats guvums Ievai Pulverei – 87:41. Pamatlaika pēdējā minūtē precīzs āķa metiens Katrīnai Ozolai. Simbolisks žests jau pēc finālsvilpes – Digna Strautmane piegāja un atsveicinājās no spēles sekretariāta.
Latvija – Igaunija 89:47 (21:16, 26:13, 26:6, 16:12)
Latvija: Vilka 17 (2p 6/9, 3p 1/1, 1p 2/3; 5rp, 23:10 minūtes, +39, eff 21), Laksa 11 (2p 3/3, 3p 1/4, 1p 2/2; 7ab), kapteine Anete Šteinberga 9 (6ab), Liepiņa 9, Digna Strautmane 8, Pulvere 7, Jasa 6, Vīksne 6, Paula Strautmane 5 (6ab), Vihmane 5, Bulāne 4, Ozola 2. Treneris Matīss Rožlapa.
Igaunija: Pokk 13 (2p 3/5, 3p 1/4, 1p 4/4; 10ab, eff 17), Asi 12 (2p 4/13, 3p 1/6, 1p 1/1; 5rp), Uprus 5, Laura Grunmann 5, Lass 4 (6ab), Sirgi 3, Bratka 2 (5ab), Kosareva 2, Kuttis 1, Svilberg, Veisberg; Teder. Treneris Toomas Annuk.
Tiesneši: Jelena Tomič (Horvātija), Romana Stojanovič (Horvātija), Karol Kowalski (Somija).
Komisārs: Justas Kalinauskas.