Ilzes Oses-Hlebovickas trenētās meitenes izcīnīja otro uzvaru un nodrošināja vietu pasaules “Top 12”. Astotdaļfināla fāzē tas izdevās tikai divām Eiropas komandām – kadetu čempionei Spānijai un finālistei Slovēnijai. Bronzas laureāte Vācija piektdien zaudēja Ēģiptei un netika divpadsmitniekā.
Cīņas pirmajās minūtēs Šarlote Skrebele un Evelīna Sirsniņa saraustīja Čehijas aizsardzību, piespiežot pretiniecēm pārkāpt noteikumus. Patrīcija Tikmere izsita pretiniecei bumbu un aizskrēja ātrajā izrāvienā, Šarlote Skrebele iemeta pirmo tālmetienu – 9:1. Latvietes spēlēja ar pieaugošu pārliecību, kamēr čehiešu darbībās pēc četriem zaudējumiem izpaudās nedrošība. Turnīra saimnieces sešās minūtēs netrāpīja nevienu metienu no spēles, treneri pieprasīja divus minūtes pārtraukumus – 20:3. Visā ceturtdaļā Čehijai tikai divi precīzi metieni, Latvijai 15 punktu pārsvars – 22:7.
Čehijai bija labs atbalsts – līdzjutēju sektors, bundzinieku grupa, milzīgs krekls ar uzrakstu “Česko”. Laukumā nospiedošs pārākums Latvijai, pretinieces vairāk nekā četras minūtes nespēja gūt punktus no spēles – 30:8. Mājiniecēm tikai septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā minūtē – pēc vairākiem netrāpītiem latviešu tālmetieniem – izdevās precīzu uzbrukumu sērija. Ilze Ose-Hlebovicka sauca meitenes malā – 32:18. Ar komandas pārliecību viss bija labākajā kārtībā. Par to liecināja Čehijas apturēšana astoņu sekunžu zonā, Madaras Šakalovas gūtie otrās iespējas punkti un Jeļizavetes Naidjonovas veiktā čehietes apspēlēšana viens pret vienu – 38:23.
Aizsardzība ražo uzbrukumu. Šarlotes Skrebeles bloķētais metiens iesāka notikumu ķēdi, kurš beidzās ar uzbrucējas rezultatīvu piespēli Martai Arsentjevai un 2+1 gājienu – 41:25. Jūrmalniece līdz 23. minūtei guva 12 punktus ar perfektu precizitāti. Parasti cilvēki komandā dara neparastas lietas – tāds ir piemērots apzīmējums U17 šīsvasaras modelim. Čehietes sasniedza piezīmju normu, nespēja izmantot augumu pārsvaru. Trešajā ceturtdaļā pretiniecēm vienpadsmit pārkāpumi. Latvietes tos izmantoja pēc pilnas programmas – 54:39.
Trīsdesmit pirmajā minūtē čehietes pietuvojās 11 punktu attālumā un tūdaļ saņēma nesportisko piezīmi. Evelīna Sirsniņa iemeta abus brīvmetienus, bumbas kontroli divreiz pārtrauca Šarlotes Skrebeles savainojums – uzbrucēja pameta laukumu, lecot uz vienas kājas – un bloķēts metiens. Ogres basketbola audzēkne Sirsniņa turpināja uzlauzt “Česke lvice” aizsardzību, Skrebele pēc nepilnām divām minūtēm atgriezās laukumā. Latviešu agresivitāte atmaksājās, čehietēm piezīme sekoja piezīmei. Otrā uzvara nodrošināja vietu pasaules 12 spēcīgāko komandu vidū.
Pasaules U17 kausa ceturtdaļfināls par devīto vietu, 17. jūlijs, Starez Arena Vodova 2
Starta piecinieks
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Arsentjeva
Latvija – Čehija 72:59 (22:7, 16:16, 16:16, 18:20)
Latvija: Sirsniņa 20 (2p 2/3, 3p 1/3, 1p 13/16; +18, eff 17), Arsentjeva 14 (2p 2/3, 3p 1/1, 1p 7/7; 8ab, +10, eff 21), Skrebele 12 (+11), Tikmere 8 (5ab; +25), Naidjonova 5, Čulkstēna 4, Šakalova 4, Lagunoviča 3, Brokāne 2, Ivanova, Priedīte; Ķikuste. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Čehija: Sykorova 9, Kotrcova 7, Prichystalova 7, Robson 6 (8ab), Pencakova 6, Bartosova 5, Misikova 5, Ruzickova 5, Novakova 4, Marcolova 3, Salakova 2, Parizkova. Treneris Richard Fousek.
Tiesneši: Cooper Toppings (Kanāda), Fernando Leite (Brazīlija), Laure Coanus (Francija).
Komisārs: Heba el Hadidy (Ēģipte).