Vislielākā pārstāvniecība ir no valsts čempionvienības Cēsu "Lekrings" komandas - pieci spēlētāji. Divi florbolisti būs no "Lielvārde/FatPipe", bet pa vienam no "Talsu NSS/Krauzers", Liepājas "Kurši", "Ķekava" un "Ogres Vilki". Pārējie seši izlasē iekļautie spēlētāji pārstāv ārvalstu klubus Somijā un Šveicē.
Kvalifikācijas turnīros Starptautiskā florbola federācija (IFF) turpinās testēt jauno "Future of Floorball" konceptu, kas nozīmē, ka spēļu laiks būs saīsināts (3x15 minūtes) un izlasēm ir atļauts pieteikt tikai 17 spēlētājus un piecus pārstāvjus.
Latvijas izlase spēlēs EUR1 turnīrā Valmierā, kur spēkosies ar Dānijas, Islandes un Ukrainas florbolistiem, bet otrā apakšgrupā sacentīsies Somijas, Igaunijas, Nīderlandes un Lielbritānijas valstsvienības.
Latvijas florbolisti vispirms 25.maijā stāsies pretī Ukrainai, dienu vēlāk būs mačs pret Dāniju, bet 27.maijā Latvija spēkosies ar Islandi, kamēr turnīru noslēgs 28.maijā.
Eiropas zonas izlases sacentīsies par desmit ceļazīmēm uz finālturnīru, kuram kvalificēsies EUR1, EUR2 un EUR3 turnīru katras apakšgrupas uzvarētājas (sešas izlases) un valstsvienības, kuras būs pārākas otro vietu ieņēmušo vienību dueļos (trīs izlases), kā arī viena no šo spēļu zaudētājām ar labākajiem rādītājiem apakšgrupu spēlēs.
Kvalifikācijai ir reģistrējušās 36 izlases, kas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējā ciklā. 24 no tām pārstāv Eiropu, deviņas Āziju un Okeāniju, divas Ameriku, bet viena Āfriku.
Pasaules čempionāta finālturnīrā piedalīsies 16 valstsvienības. Dalību tajā jau ir garantējuši mājinieki šveicieši, kuriem, pēc kvalifikācijas rezultātiem, pievienosies vēl desmit Eiropas komandas. Amerikas pārstāvēs viena izlase, bet Āziju un Okeāniju četras vienības. Vienīgā Āfrikas kontinenta pārstāve Kotdivuāra par ceļazīmi cīnīsies Eiropas zonā.
Pasaules čempionāta finālturnīrs no 5. līdz 13. novembrim tiks aizvadīts Šveices pilsētās Cīrihē un Vintertūrā. Čempioni šoreiz tiks noskaidroti vienu mēnesi agrāk nekā ierasts, lai turnīra norise nepārklātos ar 2022. gada Pasaules kausa izcīņu futbolā.
Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram:
Vārtsargi: Markuss Plūdums ("Lekrings"), Jānis Salcevičs ("Ogres Vilki");
Aizsargi: Morics Krūmiņš (Somijas "Nokian KrP"), Armands Savins, Oskars Tūtāns (abi - "Lielvārde"/"FatPipe"), Jānis Ragovskis (Somijas "LaSB"), Artūrs Jurševskis ("Lekrings");
Uzbrucēji: Daniels Jānis Anis (Usteras UHC, Šveice), Edgars Puriņš, Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš (visi trīs - "Lekrings"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Toms Akmeņlauks ("Kurši"), Artis Raitums ("Talsu NSS"/"Krauzers"), Pēteris Trekše, Rolands Kovaļevskis (abi - Somijas "Koovee"), Kevins Šmits (Klotenes - Dītlikonas "Jets", Šveice).