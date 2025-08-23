Latvijas basketbola izlase pēdējā pārbaudes spēlē uzvar itāļus, ikšķilietim Šteinbergam trīs punkti

Lukas Banki trenētā komanda pārbaudes spēlēs izvēlējās tikties ar vairākām medaļu pretendentēm. Piecās cīņās izcīnītas divas uzvaras – 16. augustā Rīgā 100:88 pret Slovēniju un piecas dienas vēlāk Atēnās revanšs Itālijai pēc 9. augustā Triestē piedzīvotā zaudējuma.
Ceturtdien latviešu pieteikumā bija 14 spēlētāji – visi, izņemot Artūru Žagaru, kuram piešķirta atpūta piesardzības nolūkos. Saspēles vadītājs pārbaudes ciklā piedalījās pirmajā spēlē pret Itāliju un trešdien nospēlēja nepilnas 16 minūtes pret Grieķiju. Vēlāk no pieteikuma tika izņemts Andrejs Gražulis.
Pretinieku galvenais treneris Džanmarko Poceko aizvadīja 50. spēli pie “Squadra Azzurra” stūres. Otro reizi laukumā Itālijas kreklā devās naturalizētais “Valencia Basket” aizsargs Dariuss Tompsons – amerikāņa dzīves draudzene ir itāliete.
Starta piecinieki: Latvija - Zoriks, Artūrs Kurucs, Dāvis Bertāns, Šmits, Porziņģis; Itālija - Spanjola, Pajola, Fontekio, Diufs, Melli.
Latvieši spēli sāka ar 9:0 izrāvienu. Rolands Šmits izcēlās ar 2+1 gājienu, savukārt Dāvis Bertāns un Kristaps Porziņģis realizēja pirmos metienus no trīspunktu līnijas. Itālijas rēķinu ceturtajā minūtē atklāja Mateo Spanjola, taču Porziņģis un Bertāns atbildēja ar vēl pieciem punktiem – 14:2. Mārcis Šteinbergs un Mareks Mejeris divreiz panāca arī plus četrpadsmit (22:8 un 24:10), tomēr pirmās ceturtdaļas beigās nedaudz sekmīgāki bija pretinieki – 25:16.
Momo Diufs un Marko Spisu bija vīri, kuri sarīkoja tālāku pakaļdzīšanos. Latviešiem ilgāku laiku negūstot punktus no spēles, “Squadra Azzurra” vispirms pietuvojās viena metiena attālumā (25:22), bet 16. minūtē spēja izlīdzināt rezultātu – 27:27. Itālija nespēja pārņemt vadību, jo latvieši īsā laikā četras reizes izcēlās perimetrā – 41:31. Artūrs Kurucs bija precīzs divas, Rolands Šmits un Dāvis Bertāns – pa vienai reizei. Puslaikā 42:33 Latvijas labā.
Pirmajā puslaikā latvieši iemeta deviņus tālmetienus. Arī nākamajā divdesmitminūtē pirmie seši punkti tika gūti no tālās distances – precīzi bija Rolands Šmits un Artūrs Kurucs. Divdesmit ceturtajā minūtē Simone Fontekio uzlēca virsū Dāvim Bertānam kārtējā tālmetiena izpildes brīdī. “Latvijas lāzers” pievienoja trīs punktus no līnijas – 51:37. Itālieši, piedzīvojot neveiksmes metienos no distances, meklēja laimi tuvāk grozam, taču savā laukuma pusē divas reizes pēc kārtas nespēja atrisināt Artūra Kuruca un Mareka Mejera sadarbību – 59:39. Pusstundas beigās Dairim Bertānam divpadsmitais precīzais tālmetiens un dusmīga saruna ar grieķu tiesnesi – 66:49.
Kristers Zoriks kļuva par astoto Latvijas basketbolistu, kurš atzīmējās no trīspunktu metienu līnijas – 69:51. Desmitminūtes vidū sekoja piecu punktu sērija Kristapa Porziņģa izpildījumā. Liepājnieks āķa metienam pievienoja savu otro un komandas četrpadsmito tālmetienu – 74:56. Jautājums par uzvarētāju bija atrisināts, bet punktu spēlei pielika kārtējais Artūra Kuruca trīspunktnieks.
Izmantotie avoti: sportacentrs.com.