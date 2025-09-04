Latvijas izlase sakauj čehus, ikšķilietim Šteinbergam pirmie punkti

Latvijas izlase spēli aizvadīja ar desmit spēlētājiem pieteikumā – papildus no sastāva traumas dēļ izkritušajam Andrejam Gražulim šoreiz pieteikts nebija arī Kristers Zoriks. Laukumā toties devās Artūrs Žagars, kurš maču pret Portugāli atstāja jau pašā sākumā.
Šī spēle turnīra tabulā neko neizšķīra ne Latvijai, ne Čehijai, jo bija jau iepriekš skaidrs, ka Latvija būs trešajā vietā A grupā, bet Čehija – sestajā vietā. Taču Čehija centās izvairīties no pirmā EČ finālturnīra kopš 2007. gada, kurā nācies palikt bez uzvarām. Tas neizdevās, un Čehija turnīru pabeidza ar 0-5 bilanci.
Šī ir pirmā spēle, kurā Latvija sasniedza 100 punktu robežu Eiropas čempionātā, kopš 2017. gada astotdaļfināla pret Melnkalni (100:68). Tas arī ir atkārtots Latvijas izlases rekords Eiropas čempionātos – iepriekš 109 punkti vienā spēlē tika iemesti 2005. gadā pret Spāniju (109:114).
Latvijas izlasei nākamā spēle būs sestdien astotdaļfinālā, taču 1/8 fināla pretiniece noskaidrosies tikai pēc Vācijas un Somijas spēles B apakšgrupā šovakar.
Spēlējot nepiespiestā atmosfērā, Latvija jau mača gaitā ieguva vadību. Ar trim precīziem tālmetieniem pirmajā ceturtdaļā izcēlās Dairis Bertāns, kas kopā ar Latvijas izlases ātro spēles stilu ļāva gūt pat 30 punktus pirmajā ceturtdaļā (30:24).
Līdzīga mača gaita bija arī otrajā ceturtdaļā, kurā Dairis iemeta savu ceturto trejaci. Izcili sarežģītu tālmetienu trāpīja arī Dāvis Bertāns, kamēr groza tuvumā neapturams bija Porziņģis, šķietami bez pūlēm trāpot 5/5 no divpunktu metieniem un savācot 16 punktus puslaikā, kamēr Latvijai bija vadība 58:44, trāpot deviņus tālmetienus puslaikā.
Ja Čehijai bija cerības uzreiz pēc puslaika pārtraukuma mainīt spēles gaitu, tad Mareka Mejera un Artūra Kuruca trīs trāpītie metieni no groza apakšas noveda jau pie ļoti liela pārsvara (66:45). Treneris Luka Banki daudz vairāk spēles laika deva Mārcim Šteinbergam un Klāvam Čavaram (18 minūtes un 11 minūtes), Mejeris nospēlēja 20 minūtes, taču Latvijas pārsvars turpināja pieaugt.
Ceturtajā ceturtdaļā Latvijas pārsvars pieauga jau līdz pavisam nepieklājīgam +41, kamēr mača beigās Latvija triumfēja ar 109:75.
Pa 20 punktiem šajā spēlē Latvijai guva abi brāļi Bertāni – Dairis iemeta sešus no desmit tālmetieniem, kamēr Dāvis trāpīja trīs trejačus. Porziņģis tā arī palika ar 16 punktiem, nospēlējot tikai 18 minūtes, un 16 punktus iemeta arī Rolands Šmits. Artūrs Kurucs pievienoja 12 punktus, kamēr Rihards Lomažs izcēlās ar desmit rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas izlase kopā trāpīja 17 tālmetienus no 36, tiesa, šajā pārliecinošajā uzvarā izcila nebija soda metienu precizitāte – garām aizmesti astoņi no 20 sodiņiem.
Čehijas izlasei pa 11 punktiem guva Vīts Krejči un Martins Peterka, liekot punktu savas izlases ļoti nesekmīgajam turnīram.
Čehija – Latvija 75:109 (24:30, 20:28, 12:28, 19:23)
Čehija: Peterka 11, Krejči 11, Sehnals 11, Svoboda 10, Bālints 9, Kršivāneks 7,Kizlinks 5, Kršīžs 4, Kejvals 4, Zīdeks 2, Hrubans 1.
Latvija: Dāvis Bertāns 20, Dairis Bertāns 20 (6 3p.), Porziņģis 16 (7 atl.b.), Šmits 16, Kurucs 12, Mejeris 6, Lomažs 6 (10 rez.p.), Šteinbergs 6, Čavars 4, Žagars 3.