Īpaši spoži sacensībās sevi pierādīja Elīza Eisaka, kura bija pārliecinoši labākā gan individuālajā distancē, gan stafetē, nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu komandas kopvērtējuma uzvarā. Arī Gustavs Millers demonstrēja teicamu sniegumu, palīdzot Latvijas komandai nostiprināt līderpozīcijas.
Baltic Junior Cup ir ikgadējas jauniešu orientēšanās sacensības, kurās piedalās Baltijas valstu labākie jaunie orientieristi. Šogad sacensības notika Igaunijā, pulcējot spēcīgu dalībnieku sastāvu un nodrošinot augsta līmeņa konkurenci.