Pirmdiena, 27.10.2025 14:42
Irita, Ita, Lilita
Pirmdiena, 27.10.2025 14:42
Irita, Ita, Lilita
Pirmdiena, 27. oktobris, 2025 13:59

Latvijas jaunie orientieristi triumfē sacensībās Igaunijā

Ogres novada sporta centrs
Latvijas jaunie orientieristi triumfē sacensībās Igaunijā
Foto: Ogres novada sporta centrs
Pirmdiena, 27. oktobris, 2025 13:59

Latvijas jaunie orientieristi triumfē sacensībās Igaunijā

Ogres novada sporta centrs

Aizvadītajās Baltic Junior Cup (BJC) sacensībās Igaunijā Latvijas izlase startēja ar lieliskiem rezultātiem. Ogres novada sporta centra orientieristi Elīza Eisaka un Gustavs Millers startēja Latvijas komandas sastāvā un izcīnīja 1. vietu komandu vērtējumā.

Īpaši spoži sacensībās sevi pierādīja Elīza Eisaka, kura bija pārliecinoši labākā gan individuālajā distancē, gan stafetē, nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu komandas kopvērtējuma uzvarā. Arī Gustavs Millers demonstrēja teicamu sniegumu, palīdzot Latvijas komandai nostiprināt līderpozīcijas.

Baltic Junior Cup ir ikgadējas jauniešu orientēšanās sacensības, kurās piedalās Baltijas valstu labākie jaunie orientieristi. Šogad sacensības notika Igaunijā, pulcējot spēcīgu dalībnieku sastāvu un nodrošinot augsta līmeņa konkurenci.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?