Latviešiem pagalam nepatīkams sākums: pēc aizsarga Leo Sālina Valleniusa uzmetiena vārtu priekšā atlēkušo ripu cietoksnī ievirzīja Antons Frondels. Pēc tam zviedriem divi noraidījumi pēc kārtas: pirmajā vairākumā latvieši neko daudz neizveidoja, skandināviem turpinot spiedienu, bet otrajā gan tika panākts 1:1, izcili spēcīgu un precīzu plaukstas metienu tālajā devītniekā veicot Kristeram Ansonam. Rīgas “Mogo” jauneklim šajā turnīrā 3+3.
Pirms Ansona vārtu guvuma izdevības neizmantoja Kristiāns Utnāns un Olivers Mūrnieks, kuram meistarīgi padevās pašrocīgais reids.
17. minūtē zviedri atguva vadību: Lūkass Petešons filigrāni noslidoja loku Latvijas zonā, īstajā brīdī ar piespēli rodot Džeju Berjlundu, kurš ripu trieca vairākkārt savu komandu glābušā Nila Mauriņa nepiesegtā stūrī.
Trešdaļas izskaņā vēlreiz tuvu vārtsarga pārspēšanai bija Utnāns, ripu raidot secen mērķim.
Latvieši pirmā cēliena beigās un otrā ievadā izturēja savu pirmo mazākumu. 27. minūtē baltiešiem atkal izdevība – Utnāns ar augumu izlauzās līdz vārtu tuvumam, bet šoruden Šveices Nacionālajā līgā debitējušajam 18 gadīgajam Danielam Serkinam kritienā neizdevās labi trāpīt pa ripu.
32. minūtē pretinieku klupināja Krišjānis Sārts. Latvieši divas minūtes noturējās spēcīgi, tomēr neilgi pēc tam zviedri rada iespēju panākt +2, no tālienes tukšā stūrī ripu triecot Sašam Bumedjēnam. Drīz pēc tam arī 4:1, šoreiz precīzam esot Fēliksam Karelam.
Otrā cēliena pēdējās minūtēs Latvija neizmantoja divu vīru pārsvaru. Latvieši par to samaksāja pēc pārtraukuma, kad dubli nokārtoja Frondels. Vēlāk zviedru labā precīzs bija arī Sālins Valleniuss, bet latviešus līdz triju ripu starpībai pietuvināja Kārlis Fludins un Olivers Mūrnieks – abi varēs piedalīties arī nākamā gada turnīrā Kanādā.
Zviedrijas U20 – Latvijas U20 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Vārti: 0:10 Frondels (Sālins Valleniuss) 1:0, 13:07 Kristers Ansons (Osmanis, Šmits, vair.) 1:1, 16:15 Dž. Berjlunds (L. Petešons, Genberjs) 2:1, 34:05 Bumedjēns (Freijs, I. Stenberjs) 3:1, 35:40 Karels (V. Eklunds, Sālins Valleniuss) 4:1, 41:58 Frondels (Bjorks, Freijs) 5:1, 43:50 Flugins (Klaucāns, M. Vītols) 5:2, 55:54 Sālins Valleniuss (L. Ēriksons, V. Eklunds) 6:2, 58:18 O. Mūrnieks (Sieradzkis, Osmanis, vair.) 6:3.
Metieni pa vārtiem: 38-16 (17-4, 10-8, 11-4)
Soda minūtes: 14-10 (4-2, 4-2, 6-6)
Vārtsargi: Luvs Hērenstams – Nils Mauriņš.