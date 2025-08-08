Latvijas kadetes uzvar vācietes, ogrēnietei Sirsniņai deviņi punkti

Ilzes Oses-Hlebovickas un Elvja Brokāna trenētās meitenes izcīnīja piekto uzvaru sešās pārbaudes spēlēs. Pirms divām nedēļām latvietes Kastelo San Pjetro Termē divreiz apspēlēja Itāliju, savukārt pagājušajā nedēļā Tallinā pieveica Igauniju un Ukrainu.
Vācijas kadetu izlase pagājušajā nedēļā olimpiskajā treniņcentrā Kinbaumā divas reizes pārspēja Čehijas U16 izlasi – 64:59 un 69:60. Bundeskomandas uzvaru sērija neturpinājās, jo Latvija trešdien bija pārāka ar 63:46 (19:15, 15:8, 23:16, 7:6).
Latvijas labā spēlēja un punktus guva: Sindija Sondore 22, Šarlote Skrebele 10, Evelīna Sirsniņa 9, Patrīcija Tikmere 8, Jeļizaveta Naidjonova 6, Enija Brokāne 2, Adele Priedīte 2, Monta Čulkstēna 2, Helēna Arāja 2, Marta Pētersone, Estere Krūmiņa, Kerlīna Balode. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.