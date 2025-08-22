Latvijas meitenes ar ogrēnieti Sirsniņu sastāvā uzvar itālietes un izcīna ceļazīmi uz U17 Pasaules kausu

Ilzes Oses-Hlebovickas, Elvja Brokāna un Kaspara Mājenieka trenētā komanda izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas. Panākums pār Itāliju latvietēm nodrošināja ceļazīmi uz U17 Pasaules kausu – finālturnīrs notiks 2026. gada 11.-19. jūlijā Čehijā.
Globālajā forumā piedalīsies 16 komandas, tai skaitā mājiniece Čehija un Eiropas kadetu čempionāta piecas labākās vienības. “AmeriCup” izcīņā, kas notika 16.-25. jūnijā Irapuato, turnīram kvalificējās ASV, Kanāda, Meksika un Kolumbija. Āziju pārstāvēs četras, Āfriku – divas komandas.
“Trīs zvaigznes” U17 Pasaules kausam pirmo reizi kvalificējās 2015. gada 22. augustā. Līgas Alilujevas, Aināra Čukstes un Kaspara Mājenieka trenētā komanda Eiropas čempionāta pusfinālā par piekto vietu uzvarēja Ungāriju ar 71:68. Divus gadus vēlāk Mājenieks to paveica vēlreiz.
Latvijas kadetes finālturnīra ietvaros uzvarēja Itāliju pēc 19 gadu pārtraukuma. Pirms mēneša sarkanbaltsarkanās apspēlēja pretinieces pārbaudes spēlēs Kastelo San Pjetro Termē.
Starta piecinieks
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Sondore
Latvietes pirmajās minūtēs daudz spēlēja viens pret vienu. Pirmie metieni nebija precīzi, kamēr itālietes atbildēja ar četriem punktiem pēc kārtas. Evelīnas Sirsniņas 2+1 gājiens un Šarlotes Skrebeles izprovocētā piezīme palīdzēja izvirzīties vadībā – 5:4. Sekoja Itālijas 0:10 izrāviens, taču pēdējos septiņus punktus pirmajā ceturtdaļā guva Latvijas meitenes. Šarlote Skrebele divreiz iebruka pretinieču soda laukumā, Evelīna Sirsniņa iemeta no tālās distances – 12:14.
Nākamajā desmitminūtē iniciatīva pārgāja Latvijas rokās. Sindija Sondore agresīvi uzbruka grozam, īsā laikā gūstot astoņus punktus. Precīzo metēju sarakstā viņai pievienojās Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa un Jeļizaveta Naidjonova. Itālijas kuģi ar 3+1 gājienu virs ūdens palīdzēja turēt Džūlija Millere – 28:24. Otrajā ceturtdaļā meitenes arvien biežāk saasināja vai pabeidza uzbrukumu ar piespēli partnerēm. Naidjonovas piespēle tieši tādā veidā nonāca pie Adeles Priedītes, kura puslaika izskaņā guva četrus punktus pēc kārtas – 32:26.
Izslēgšanas turnīra spriedze bija jūtama – komandu metienu precizitāte, salīdzinot ar grupas turnīru, gāja uz leju. Tesa Salveti agresīvi nospēlēja pret Sindiju Sondori, iesitot pretiniecei pēc latvietes izcīnītās bumbas aizsardzībā. Uzbrucēja pretējā laukuma pusē izvēlējās spēlēt pret Salveti, īsā laikā sagādājot itālietei trešo un ceturto piezīmi – 38:29. Trešās ceturtdaļas otrajā pusē vienīgais punktu guvums Patrīcijai Tikmerei, kura izcīnīja bumbu uzbrukumā un guva otrās iespējas punktus – 40:38.
Itālietes izšķirošās ceturtdaļas sākumā izlīdzināja, taču ne uz ilgu laiku. Sindija Sondore un Šarlote Skrebele iemeta “floater” metienus, kustības laikā palaižot bumbu groza virzienā, savukārt Marta Pētersone trāpīja svarīgu tālmetienu – 47:42. Tobrīd latviešu precizitāte no trīspunktu līnijas sasniedza 20% atzīmi (3/15 pret 3/14 itālietēm). Pretinieces centās “aiztaisīt” soda laukumu, taču Sindija Sondore spēja tikt pie atlēkušās bumbas uzbrukumā un guva punktus – 49:44.
Itālija vairākas reizes pietuvojās viena metiena attālumā. Patrīcija Tikmere divas minūtes un 20 sekundes pirms pamatlaika beigām iemeta frontālo divpunktnieku – 51:46. Sekoja nesekmīgu uzbrukumu apmaiņas. Itāliete 40. minūtes sākumā izprovocēja piezīmi, taču iemeta tikai pirmo brīvmetienu – 51:47. Vēl pēc 40 sekundēm pretinieču spēlētāja netrāpīja trīspunktu metienu. Bumba atgriezās latviešu rīcībā. Dažas sekundes vēlāk meitenes metās apskāvienos un uzvaras dejā.
Eiropas U16 čempionāta ceturtdaļfināls, 20. augusts, Pitešti arēna
Latvija – Itālija 51:47 (12:14, 20:12, 8:12, 11:9)
Latvija: Sondore 15 (2p 7/11, 1p 1/3; 17ab, +11, eff 17), Skrebele 13 (2p 4/10, 3p 1/5, 1p 2/2; +6, eff 10), Tikmere 6 (trīs pārķertas), Sirsniņa 6 (5ab), Priedīte 4, Pētersone 3, Naidjonova 2 (trīs pārķertas), Krūmiņa 2, Brokāne, Balode, Arāja; Joma. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Itālija: Mueller 13 (2p 4/7, 3p 1/3, 1p 2/4), Hassan 8, Marinari 8, Perego 5 (9ab), Diagne 4, Moni 4, Magni 3, Salvetti 2, Sablich, Murgia; Pini. Treneris Giovanni Lucchesi.
Tiesneši: Kirile Tvauri (Gruzija), Duhan Koyici (Turcija), Viktor Nagy (Ungārija).
Komisārs Vlado Cvetkovski.