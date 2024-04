Latvijas Nacionālā sporta padome izskata sporta sabiedrībai aktuālus jautājumus

Par to šodien, 2023. gada 3. maijā, tika panākta vienošanās Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē, kurā izskatīja vairāku sporta organizāciju pieteikumus.

LNSP sēdes dalībnieki uzklausīja Latvijas Basketbola savienības sniegto informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu Latvijas nacionālās vīriešu basketbola izlases sagatavošanai un dalībai 2023. gada FIBA Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā, kā arī Latvijas nacionālās sieviešu basketbola izlases sagatavošanai un dalībai 2023. gada FIBA Eiropas čempionāta finālturnīrā. 2023. gada FIBA Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs notiks Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā, bet 2023.gada FIBA Eiropas čempionāta finālturnīra norises vieta ir Izraēla. Abi šie pasākumi ir Latvijas sportistiem nozīmīgi, tāpēc LNSP rosina tos atbalstīt, paredzot nepieciešamo finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām, precizējot tāmes.



Padome arī uzklausīja biedrības “Latvijas Hokeja federācija” sniegto informāciju par nepieciešamo finansējumu licences maksai un spēlētāju līgumu apdrošināšanai, gatavojoties 2023. gada IIHF pasaules čempionāta hokejā organizēšanai Latvijā (Rīgā). Šobrīd jau ir sācies Latvijas hokeja izlases sagatavošanās posms un 2023.gada 12.maijā sāksies šī gada nozīmīgākais hokeja pasākums - 2023.gada IIHF pasaules čempionāts Latvijā un Somijā, kas norisināsies līdz 28.maijam. LNSP konceptuāli piekrīt, ka nepieciešams finansiāls valsts budžeta atbalsts čempionāta organizēšanai.



Savukārt Latvijas Ielu vingrošanas federācija iesniegusi pieteikumu 2023. gada Pasaules čempionāta ielu vingrošanā organizēšanai Latvijā un gatava uzņemt čempionāta dalībniekus Rīgā no šā gada rudenī. Atzinīgi vērtējot biedrības pausto ieceri, Pasaules čempionāta norisi tās administratīvajā teritorijā jau saskaņojusi arī Rīgas valstspilsētas pašvaldība. LNSP nolēma saskaņot čempionāta organizēšanu ar nosacījumu, ka čempionātā nedrīkst piedalīties sportisti un sporta darbinieki no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas, kā arī čempionāta rīkošanā nedrīkst tikt iesaistītas jebkādas citas personas no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, neatkarīgi no to statusa un Starptautiskās Ielu vingrošanas sporta federācijas noteikumiem un lēmumiem, tajā skaitā arī tā sauktā “neitrālā” sportista statusā. Tāpat noteikts, ka visi ar čempionāta organizēšanu saistītie izdevumi sedzami no biedrības “Latvijas Ielu vingrošanas federācija” vai tās piesaistīto atbalstītāju līdzekļiem, neparedzot valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu.



LNSP sēdē padomes priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša rosināja diskusiju par sporta federāciju ētikas kodeksu un fiziskās un emocionālās vardarbības nepieļaušanu un novēršanu bērnu un jauniešu sporta nodarbībās. Par šiem jautājumiem sēdē tika uzklausīta gan Latvijas Basketbola savienības pārstāvju informācija, gan LNSP locekļu viedokļi un ieteikumi iespējamiem risinājumiem.

Nākamā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde notiks 18. maijā plkst. 13.00, kurā plānots izskatīt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas sporta nozarei sadalījumu 2023. gadam un citus jautājumus.



Latvijas Nacionālā sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos. Sporta padomi vada izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.