Latvijas telpu futbola izlasei Ogrē pēdējā minūtē panākts neizšķirts pārbaudes spēlē ar Kosovu

Latvijas Futbola federācija (LFF) ziņo, ka šoreiz Latvijas izlases sastāvā Matīsa Babra vietā mačam tika pieteikts Ņikita Jelagovs.



Līdzvērtīgā cīņā vadību pirmā puslaika vidū ieguva Kosovas telpu futbolisti, kad pretinieku spēlētājs palika nepiesegts mājinieku vārtu priekšā. Kosoviešu pretuzbrukumos daudz darba bija Latvijas izlases vārtsargam Igoram Labutam, bet teritoriālais pārsvars piederēja Latvijas komandai.

Latvijas izlasei bija daudz vārtu gūšanas iespēju, tomēr neviena no tām netika izmantota. Īpaši laba iespēja izcelties puslaika pēdējā minūtē bija Andrejam Baklanovam. Neveiksmīgs Latvijas komandai padevās otrā puslaika sākums, kad īsā laikā tika ielaisti divi vārti - vieni ar tālsitienu un otri ar izspēli līdz pat tukšiem vārtiem.



Otrā puslaika vidū pēc Edgara Tarakanova piespēles no laukuma kreisās puses bumbu tukšos vārtos raidīja Miks Babris. Germans Matjušenko 33,8 sekundes pirms mača beigām izmantoja viesu vārtsarga kļūdu, ievadot bumbu spēlē, un panāca 2:3. 3,1 sekundi pirms spēles beigām izlīdzinājumu ar sitienu no vārtu priekšas panāca Baklanovs. Dienu iepriekš Kosova uzvarēja ar 5:4.



Kandidātos paredzētajām pārbaudes spēlēm ar Kosovas valstsvienību tika iekļauts arī izlases vārtsargu treneris Aigars Bondars, kā arī debitants Krists Krūmiņš. Latvijas izlases galvenais treneris Vasko Vujovičs pirms treniņnometnes Bondaru izlasē iekļāva gan kā vārtsargu, gan kā vārtsargu treneri.



Šīs Latvijas telpu futbola izlasei ir pirmās spēles 2024. gadā, turpinot gatavošanos 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīram Rīgā un Kauņā. Pasaules rangā Latvijas telpu futbola izlase ieņem 74. vietu, bet Kosova atrodas 59. vietā. Abas komandas iepriekš savā starpā nebija tikušās.



Iepriekš Latvijas telpu futbola izlase Ogrē tika aizvadījusi piecas Baltijas kausa izcīņas spēles 2008., 2010. un 2013.gadā, mačiem norisinoties Ogres novada Sporta centrā.



Vasko Vujovičam izlasē palīdz treneris Guntis Apīnis un vārtsargu treneris Aigars Bondars. Latvijas izlases spēlētāju saraksts: vārtsargi - Artjoms Križanovskis, Aigars Bondars (abi - "RFS Futsal"), Igors Labuts ( "Riga"); laukuma spēlētāji - Edgars Tarakanovs, Miks Babris, Andrejs Baklanovs, Ņikita Jelagovs, Artjoms Troickis, Germans Matjušenko, Artūrs Kuļešovs, Aleksandrs Kuļešovs, Toms Kristians Grīslis (visi - "RFS Futsal"), Jānis Pastars (Hojņices "Red Devils", Polija), Andžejs Mickēvičs, Matīss Babris, Vlads Rimkus (visi - "Riga"), Krists Krūmiņš ("Nikers").