Latvijas U-16 basketbola izlases kandidāšu sarakstā spēlētājas no visas Latvijas, tostarp Ogres

Pirms izlases treniņnometnes, kas Rīgā noris no 28. līdz 30.decembrim, Latvijas U-16 izlases galvenā trenere Ilze Ose-Hlebovicka kandidātu sarakstā iekļāvusi 17 basketbolistes, kuras dzimušas ne vēlāk kā 2008.gadā. Visvairāk spēlētāju - četras - pārstāv Bertānu Valmieras Basketbola skolu (Bertānu Valmieras BS). Pēc treniņnometnes basketbolisti no 3. līdz 5.janvārim Tallinā piedalīsies Baltijas jūras kausa izcīņā, kur spēlēs ar Somijas, Zviedrijas un Igaunijas komandām.



Kadešu izlase piedalās Latvijas Sieviešu basketbola līgas 2.divīzijas turnīrā, kur sešās spēlēs ir izcīnījusi trīs uzvaras. Šajos mačos ir piedalījušās 22 spēlētājas, no kurām ir 16 uzaicinātas uz treniņnometni. Četrām spēlētājām jau ir vasarā notikušā Eiropas U-16 čempionāta pieredze.



Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.



Latvijas U-16 izlases kandidātes: Mila Luzgina (Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola), Sindija Miščenko (Gulbenes BJSS - Liepājas Sporta spēļu skola), Maija Aploka, Ance Kočetkova (abas - Liepājas Sporta spēļu skola), Patrīcija Amoliņa, Marta Ploriņa, Dārta Veidere, Sofija Urbanoviča (visas - Bertānu Valmieras BS), Santa Ozola ("Kolibri"), Aleksa Skudra (Mārupes novada Sporta skola), Ieva Magdalēna Vēvere (bērnu un jaunatnes basketbola skola "Rīga"/"Centrs"), Nikola Vilcāne ("Ogre"), Annija Anna Birziņa (Saldus Sporta skola), Evelīna Pauzere, Arta Ulle (abas - Rīgas Bērnu un jauniešu sporta skola "Rīdzene"), Kristīne Hauka (Jūrmalas Sporta skola), Tīna Karlsone (bērnu un jaunatnes sporta skola "Jelgava" - bērnu un jaunatnes basketbola skola "Rīga"/"Jugla").