Latvijas U-16 vīriešu izlases kandidātos seši ārvalstu klubu basketbolisti; starp kandidātiem arī ogrēnietis

Pirms izlases treniņnometnes, kas Rīgā ir plānota no 28. līdz 30. decembrim, Latvijas U-16 izlases galvenais treneris Edijs Šlesers kandidātu sarakstā ir iekļāvis 16 basketbolistus. Pēc treniņnometnes basketbolisti no 3. līdz 5. janvārim Tallinā piedalīsies Baltijas jūras kausa izcīņā, kur spēlēs ar Somijas, Zviedrijas un Igaunijas komandām.



"Starp 2008.gadā dzimušajiem ir gan vairāki izteikti līderi, gan liela konkurence, tāpēc 16 kandidātus izvēlēties nebija viegli," atklāj izlases treneris Šlesers. Viņš stāsta, ka šoreiz ārpus kandidātu loka palika "vairāki interesanti spēlētāji", kuriem sezonas turpinājumā ir iespēja ar kārtīgu darbu un labu sniegumu savu sporta skolu komandās nopelnīt uzaicinājumu uz valstsvienību nākamajā reizē.



Viņš bilst, ka šosezon izlase jau ir piedalījusies Eiropas jaunatnes līgas U-17 grupas spēlēs - pirmajā posmā komandas galvenā trenera asistenta Normunda Lišika, otrajā posmā - Šlesera vadībā. "Spērām pirmos soļus komandas spēles veidošanā, lai spēlētu ātru, dinamisku basketbolu un dalītos ar bumbu. Priecēja progress no spēles uz spēli, bet liels darbs vēl priekšā visiem," saka treneris. Edijam Šleseram palīdz treneris Normunds Lišiks.



Latvijas U-16 izlases kandidāti: Krišjānis Mazburšs ("Rīga"/"Basketbola klase" - "Todi", Itālija), Olivers Deinats ("Ogre"), Krists Kristers Ozers, Kārlis Aumeisters (abi - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Raivo Kudrjavcevs (bērnu un jaunatnes basketbola skola "Rīga" (BJBS "Rīga")/"Daugavas Sporta nams"), Bruno Jēkabsons ("Barcelona", Spānija), Rems Meroža (BJBS "Rīga"/"Centrs" - "Francavilla Fontana", Itālija), Rolands Lavrinovičs (BJBS "Rīga"/"Centrs" - Jindržihuv Gradecas GBA, Čehija), Ralfs Aleksandrovs, Niklāvs Veselovs, Rets Eduards Veinbergs, Matīss Lācis (visi - Gulbenes BJSS), Markuss Tēbelis, Rihards Čerņevskis (abi - Mārupes novada Sporta skola), Marko Deksnis (Rīgas "East-Ball"/RTDP - Alikantes "Lucentum", Spānija), Ričards Aizpurs (Gulbenes BJSS - Romas "Stella Azzurra", Itālija).