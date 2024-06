Latvijas U-20 basketbola izlases kandidātos divi ogrēnieši

Latvijas U-20 izlases kandidāti galvenā trenera Ainara Bagatska vadībā pirmdien sāka gatavoties Eiropas U-20 čempionāta B divīzijas turnīram, kas no 12. līdz 21.jūlijam notiks Rumānijas pilsētā Pitešti.

Kā uzsvēra Bagatskis, no sākotnēji plānotajiem kandidātiem dažādu iemeslu dēļ ierindā nav piecu spēlētāju.

"Manā rīcībā ir basketbolisti ar pieredzi vīriešu basketbolā - gan spēlēs, gan vismaz treniņos. Visi ir izsalkuši, visi vēlas sevi pierādīt. Vairākiem, kuri iepriekš bijuši otrajā plānā, būs iespēja uzņemties līderu lomu. Ar enerģiju un pašatdevi izcīnīt tiesības uz minūtēm laukumā," LBS citē Bagatska stāstīto.

Bagatskis uzsver to, ka četri no kandidātiem ir gari augumā - ap 210 centimetriem. Divi no šiem spēlētājiem latviešu publikai vēl ir maz zināmi, jo auguši ārzemēs - Jīnemanis Vācijā, bet Silčonoks Kanādā.

"Andrejs jau piedalījies treniņos - enerģisks, mobils basketbolists, par kura īstajām spējām varēsim spriest treniņos ar pilnu kontaktu un pārbaudes spēlēs. Jānim vēl priekšā pēdējā veselības pārbaude Vācijā un ceru, ka mums viņš pievienosies nākamnedēļ. Jebkurā gadījumā labi, ka abi ir motivēti pārstāvēt Latviju un LBS ir laikus apzinājusi viņus un nokārtojusi nepieciešamās formalitātes," stāstīja Bagatskis.

Treneris arī atgādināja, ka rezultātiem un sniegumam pēdējo gadu Eiropas čempionātos nav nozīmes.

"Gads šajā vecumā ir ilgs laiks, kurā spēlētāji varēja kļūt gan fiziski spēcīgāki un individuāli meistarīgāki, gan gudrāki un nobriedušāki. Mums ir četras nedēļas laika vienotas komandas izveidošanai, katram spēlētājam palīdzot atrast savu vietu un dot pēc iespējas lielāku pienesumu. Cienīsim visus pretiniekus, bet, pirmkārt, domāsim par savus sniegumu," uzsvēra Bagatskis.

Sagatavošanās posmā paredzētas septiņas pārbaudes spēles: 15. un 16.jūnijā ar Gruzijas U-20 izlasi, 20. un 21.jūnijā ar Lietuvas komandu, 29. un 30.jūnijā ar Ukrainas U-20 izlasi un 6.jūlijā ar Igaunijas vienību (visas - Rīgas 49. vidusskolas zālē).

Eiropas U-20 čempionāta B divīzijas turnīra pirmajā posmā Latvijas komandas pretinieki būs Horvātijas, Somijas, Slovākijas un Šveices basketbolisti. Divas labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par ceļazīmēm uz A divīziju.

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:

Kristofers Karlsons, Armands Gailišs (abi - "Valmiera Glass"/ViA), Edvards Egle, Rūdolfs Švītiņš (abi - "Latvijas Universitāte"), Roberts Vēveris (RSU/"VEF Rīga"), Rihards Berkolds ("Rīgas Zeļļi"), Francis Neilands (LU/"BS Rīga"), Dāvis Ozers ("Ventspils"), Jēkabs Kapustāns, Ralfs Tumaševs (abi - BS "Ogre"), Ernests Ločmelis (Austrumfloridas koledža, NCAA), Kristaps Soldatenoks ("Liepāja"), Jānis Jīnemanis ("Gottingen", Vācija), Pēteris Pinnis ("VEF Rīga"), Andrejs Silčonoks (Toronto Metropolitēna universitāte, Kanāda).