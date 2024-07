Latvijas U-20 basketbolisti Eiropas čempionāta B divīzijas turnīru turpina ar maču pret slovākiem Leta/Latvijas basketbola savienība

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta B divīzijas turnīra trešajā spēlē tiksies ar vienaudžiem no Slovākijas.

Spēle sāksies plkst.15.30, tiešraidē to pārraidot "YouTube" kanālam "FIBA - The Basketball Channel".