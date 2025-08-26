Latvijas U16 ar Sirsniņu sastāvā piekāpjas vācietēm un ieņem 4. vietu Eiropā

Ilzes Oses-Hlebovickas, Elvja Brokāna un Kaspara Mājenieka trenētā komanda šovasar izcīnīja deviņas uzvaras. Latvietes apspēlēja pretinieces sešās no septiņām pārbaudes spēlēm, tai skaitā izbraukumā divreiz pārspēja Itāliju, pa vienai reizei Vāciju, Zviedriju, Igauniju un Ukrainu.
Finālturnīrs sākās ar diviem zaudējumiem pret nākamajām finālistēm Spāniju un Slovēniju. Grupas turnīra pēdējā spēlē tika pieveikta Lielbritānija, astotdaļfinālā Ungārija un ceturtdaļfinālā Itālija, savukārt pusfinālā vēlreiz nācās atzīt Spānijas pārākumu.
Latvijas meitenes atkārtoja labāko rezultātu U16 vecuma grupā., tāpat kā 2017. gadā Buržā, izcīnot ceturto vietu. Latvietes kopā ar Spāniju, Slovēniju, Vāciju un Serbiju kvalificējās U17 Pasaules kausam, kas nākamā gada vasarā notiks Čehijā.
“Trīs zvaigžņu” rēķinā ir četras medaļas Eiropas finālturnīros meitenēm. Latvijas U20 izlase izcīnījusi vienu sudraba (Klaipēda 2023) un trīs bronzas (Brno 2005, Gdaņska 2009, Liepāja 2010) godalgas. Tagad pievienota ceturtā vieta 43 komandu konkurencē.
Starta piecinieki
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Sondore
Vācija: Wiegand, Zraychenko, Gierlich, Askamp, Prowaznik
Vācija spēlēja akadēmisku basketbolu ar ilgām izspēlēm, vienlaikus daudz strādājot aizsardzībā. Latvijas uzbrukums bija radošāks, ar ātrāku lēmumu pieņemšanu. Pirmajās trīs minūtēs vācietes nopelnīja četras piezīmes, pēc tam ar presinga palīdzību pārķēra vairākas bumbas un pēc 4:12 izrāviena panāca 12:14 vadību. Jeļizaveta Naidjonova un Sindija Sondore atguva priekšroku, savukārt ceturtdaļas beigās ar septiņiem punktiem pēc kārtas izcēlās Šarlote Skrebele. Uzbrucēja iemeta divus tālmetienus, bet pēdējā uzbrukumā šķērsoja visu laukumu un nogādāja bumbu grozā – 25:16!
Trīspadsmitās minūtes beigās vācietes iemeta tālmetienu, dažas sekundes vēlāk izprovocējot piezīmi perimetrā. No deviņu punktu pārsvara palika tikai trīs – 29:26. Latvietes saglabāja agresivitāti uzbrukumā, piespiežot pretiniecēm sakrāt piezīmju normu, bet turpinājumā sodīja Vācijas kļūdas. Šarlote Skrebele, Patrīcija Tikmere un Enija Brokāne izrāvās ātrajos uzbrukumos, gūstot vieglus punktus – 40:28. Spēlētāja ar 35. numuru turpināja apspēlēt vāciešu aizsardzību, pirmajā puslaikā sakrājot 18 punktus – 42:30.
Vācietes 90 sekundēs iemeta trīs tālmetienus, dzēšot vairāk nekā pusi starpības – 42:36 un 44:39. Sindija Sondore un Šarlote Skrebele dzēsa ugunsgrēku, bet pretinieces 24. minūtē vēl divas reizes izcēlās perimetrā – 46:45. Nepilnas 60 sekundes vēlāk Vācijai jau plus viens (48:49), taču Latvijas līderu duets ātri atguva vadību – 52:49. Vadības maiņas turpinājās. Līderēm saņemot atpūtu, svarīgu tālmetienu iemeta Marta Pētersone – 55:53. Pretinieces atbildēja ar četriem punktiem pēc kārtas, bet latviešu saspēle groza apakšā – Pētersone Sondorei un Sondore Priedītei – ļāva panākt 59:57.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā vācietes veica vēl vienu izrāvienu, divreiz iegūstot trīs punktu pārsvaru. Komandas spēlēja ar augstu intensitāti, divreiz pēc kārtas piespiežot pretiniecēm iztērēt uzbrukuma laiku. Rezultāts uz vairākām minūtēm tika ieslēgts saldētavā, kamēr Martas Pētersones tālmetiens atjaunoja līdzsvaru – 64:64. Trīsdesmit septītajā minūtē jūrmalniece izprovocēja piezīmi – 66:66. Nākamajās 60 sekundēs vācietēm tālmetiens, latvietēm kļūda uzbrukumā un pirmais minūtes pārtraukums pretinieču komandai. Sekoja nesekmīgas uzbrukumu apmaiņas, Skrebeles un Pētersones tālmetieni nebija precīzi.
Vācijai otrais minūtes pārtraukums 13.7 sekundes pirms pamatlaika beigām. Septiņas sekundes vēlāk strīdus bumba, diemžēl pretinieču rīcībā. Sindija Sondore pārkāpa noteikumus, Frederike Askampa iemeta abus brīvmetienus – 66:71. Šarlotes Skrebeles trīspunktu metiens pēc minūtes pārtraukuma nebija precīzs. Starts Eiropas čempionātā noslēgts ar atkārtotu labāko rezultātu U16 turnīros un ceļazīmi uz Pasaules kausu.
Eiropas U16 čempionāta spēle par trešo vietu, 23. augusts, Pitešti arēna
Latvija – Vācija 66:71 (25:16, 17:14, 17:27, 7:14)
Latvija: Skrebele 22 (2p 7/14, 3p 2/9, 1p 2/2; 37:20 minūtes, eff 11), Sondore 15 (2p 6/19, 1p 3/5; 13ab, 36:27, eff 17), Pētersone 10 (2p 1/2, 3p 2/3, 1p 2/2; četras pārķertas, 5pp, eff 15), Brokāne 8 (četras pārķertas), Naidjonova 5, Tikmere 4 (4ab), Priedīte 2, Sirsniņa (3rp, +12), Balode; Joma, Krūmiņa, Arāja. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Vācija: Wiegand 19 (2p 6/9, 3p 1/5, 1p 4/4; 11ab, eff 25), Zraychenko 16 (2p 3/8, 3p 2/3, 1p 4/4; 7ab), Gierlich 13 (2p 1/1, 3p 3/6, 1p 2/2), Koch 9, Askamp 7, Mbah 4, Thimm 3, Pfanzelt, Prowaznik, Haensch, Heide; Schramm-Bunning. Treneris Heiko Czach.
Tiesneši: Nataša Dragojevič (Melnkalne), Nemanja Vlahovič (Serbija), Ivo Kitsing (Igaunija).
Komisārs Emir Turam.